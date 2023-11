1 z 4

Kolejna nieoczekiwana sytuacja w „M jak miłość”! Marcin obecnie spotyka się z Anią, ale to Iza nadal jest mu bardzo bliska. Chodakowski postanowił, że jeśli spędzi z matką Mai trochę czasu, Ania nie powinna mieć nic przeciwko temu. Jednak wydarzy się coś, czego nikt się nie spodziewał!



Zobaczcie, gdzie Marcin zabrał Izę i jakie wspomnienia wywołał? Co na to Ania? Okaże się, że chłopak nie do końca jest z nią szczery...

