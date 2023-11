Reklama

Do serialu „M jak miłość” wraca Anka (Weronika Rosati), była kochanka Andrzeja. Fani serialu z pewnością pamiętają ją i doskonale wiedzą, że może ona bardzo namieszać w życiu prawnika. Okazuje się, że kobieta pojawia się nie bez powodu. Ma wobec Andrzeja plany, a Magda będzie musiała bardzo na nią uważać...

Czy Anka będzie zagrożeniem dla związku Magdy i Andrzeja?

Anka nigdy do końca nie pogodziła się z ich rozstaniem i użyje wszystkich środków, aby mężczyzna do niej wrócił. Czy prawnik ulegnie byłej kochance i spędzi z nią noc? Według zdjęć, które opublikowała Weronika Rosati na Instagramie – jest to bardzo prawdopodobny scenariusz.

Czy to oznacza, że wielka miłość Magdy i Andrzeja niebawem się skończy? W końcu prawnik ma za sobą już kilka nieudanych związków!

Weronika Rosati wróciła na plan "M jak miłość"

Weronika Rosati i Krystian Wieczorek na planie "M jak miłość"