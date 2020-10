M jak miłość: Kinga wróci do domu i zobaczy, jak Piotrek całuje się z Kamilą! Wielkie emocje w nowym odcinku serialu! 

Już dziś wieczorem, w poniedziałek 26 października, Telewizyjna Dwójka wyemituje 1536 odcinek "M jak miłość", w a nim naprawdę wielkie emocje! Widzowie zobaczą dalsze losy Kingi (Katarzyna Cichopek) i Piotrka (Marcin Mroczek) Zduńskich, którzy przeżywają prawdziwy kryzys w swoim związku. Co wydarzy się w ich domu na Deszczonej?

Koniec małżeństwa Kingi i Piotrka?

Po ostatniej kłótni Kinga wyjedzie z dziećmi do Grabiny. Ale choć na wsi znów zacznie się uśmiechać, cały czas będzie myśleć o trudnej sytuacji w domu. Zduńska przestanie odzywać się do męża. Piotrek będzie próbował dodzwonić się do żony, jednak Kinga nie będzie odbierać jego telefonów. Rozgoryczony Zduński opowie o całej sytuacji swojej matce.

- Odkąd wyjechała… nie zamieniła ze mną nawet słowa. Zostawiła wiadomość, że jedzie z dziećmi do Grabiny i tyle ją widziałem.(…) Martwię się… O nią, o dzieci... I wiesz, mamo, pierwszy raz w życiu… kompletnie nie wiem, co mam zrobić…

Rogowska postanowi pomóc Piotrkowi i kiedy tylko będzie miała okazję spróbuje porozmawiać z synową.



- Nie gniewaj się, ale… jednak powinnaś porozmawiać z Piotrkiem. Ta sytuacja nie dotyczy tylko was, ale też dzieci…

Po chwili do Marii dołączy za to Barbara (Teresa Lipowska), która będzie namawiać Kingę, żeby walczyła o swoje małżeństwo.

- Jesteście rodziną. Wy tę rodzinę stworzyliście i teraz jesteście za nią odpowiedzialni… Nie chcemy na ciebie naciskać, do niczego cię zmuszać, ale... przemyśl to, dobrze?

Kinga po jakimś czasie przyzna im racje i powie, że jedzie do domu, żeby porozmiać z mężem.

- Chcę pojechać do Piotrka, pogadać.(…) Jadę i w końcu zrobię z nim porządek! Nawet nie wiesz, babciu, jaka ja jestem na niego wkurzona…

- No i nareszcie... To mi się podoba, tak trzymaj! Ktoś w końcu powinien naszego Piotrusia... otrzeźwić!

Tymczasem Piotrek znów spotka się z Kamilą (Anna Gorajska)! Dziewczyna odwiedzi Zduńskiego w domu, pod pretekstem wspólnej pracy i nagle zacznie go namiętnie całować.

- Przepraszam, ale nie mogłam się opanować... Miałam na to ochotę odkąd byliśmy razem w Vegas…

Kinga akurat w tym momencie wróci na Deszczową i zobaczy, jak jej mąż całuje się z Kamilą! Zduńska wróci do Grabiny i kiedy Marysię wybuchnie.



- Chcesz zapytać, jak wyglądała moja rozmowa z Piotrem? Nie wyglądała, bo mój mąż miał gościa! Kobietę! I ta kobieta namiętnie mojego męża całowała!(…) Jest po prostu tak głupi, że szok! No skończony idiota! Najpierw zostawia mnie z dziećmi, z pracą, ze wszystkim… Wraca i jeszcze oskarża mnie o jakieś głupoty, wciąga w aferę całą rodzinę, dzieci... a potem… mizia się w naszym ogrodzie z wypindrzoną laską?!

Czy Piotrek przyjedzie do Grabiny, żeby walczyć i Kingę i ratować swoje małżeństwo? Jak potoczą się dalsze losy Zduńskich? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"!

Kinga wyjedzie z dziećmi do Grabiny, a tam porozmawia szczerze z Barbarą.

Seniorka namówi Kingę, żeby walczyła o swoje małżeństwo.

Kinga wróci do domu. Niestetym po powrocie zobaczy, jak jej mąż całuje się z Kamilą.

Czy to już koniec małżeństwa Zduńskich?