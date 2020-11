"M jak miłość": Dawny znajomy Marysi w Grabinie. Artur będzie szalał z zazdrości!

W „M jak miłość” pojawi się nowa postać. W rolę Jacka Kotowskiego wcieli się Tomasz Sobczak. Szybko okaże się, że mężczyzna był dawną miłością Marysi Rogowskiej , ale potem zniknął z serialu, wyjeżdżając za granicę. W nowym sezonie „M jak miłość” mężczyzna nieoczekiwanie wróci do Grabiny. Artur nie będzie zadowolony z takiego obrotu spraw i zaniepokoi go sympatia, jaką Marysia darzy Jacka. To jednak nie wszystko! Nowa postać w Grabinie szybko znajdzie tam miłość...

Dawny znajomy Marysi w Grabinie. Artur będzie szalał z zazdrości!

Powrót dawnej miłości Marysi Rogowskiej sprawi, że kobieta zacznie spędzać z mężczyzną coraz więcej czasu. W końcu opowie Agacie, co ją łączyło z Jackiem i skąd tak duży sentyment do niego. Co więcej okaże się, że Kotowski się rozwodzi. Cała ta sytuacja zaniepokoi Artura, który zacznie być zazdrosny o żonę.

Na szczęście losy Jacka potoczą się zupełnie innym torem i lekarz nie ma się czym martwić. Na zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowych przez Dorotę Chotecką widać, że to jej serialowa postać i nowy bohater „M jak miłość” nie szczędzą sobie czułości.

Co więcej wspólnymi zdjęciami z planu z Tomaszem Sobczakiem chwaliła się na Instagramie również Monika Mielnicka, czyli serialowa córka Doroty Choteckiej. Widać, że zaakceptowała partnera swojej mamy! Spodziewaliście się takiego obrotu spraw?

Wygląda na to, że nowa postać w "M jak miłość" wda się w romans z Krystyną.

Lilka zaakceptuje nowego partnera swojej mamy.

Instagram

Marysia nie będzie rozumiała, czemu Artur jest zazdrosny.