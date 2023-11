Reklama

"M jak miłość": co wydarzy się w najbliższych w najbardziej emocjonalnym wątku Izy, Marcina i Artura? O to zapytaliśmy tego ostatniego, czyli Tomasza Ciachorowskiego. Jak wiadomo, psychicznie chory Artur przebywa aktualnie w szpitalu psychiatrycznym. Chce jednak dopaść Marcina i znów być z Izą. Dlatego wciąż knuje! Ale czy rzeczywiście uda mu się dopiąć swojego, będąc pozbawionym wolności? Zobaczcie, co dla Party.pl zdradził sam Tomasz!

East News