Dorastający Wojtuś coraz bardziej odczuwa brak ojca, który mógłby go wesprzeć w trudnych chwilach i służyć pomocą. Tomek był wielkim autorytetem dla swojego syna i jego nieobecność coraz bardziej doskwiera chłopcu. Co prawda Joasia bardzo dba o dobry kontakt z Wojtusiem, ale widzi, że potrzebuje on męskiego wsparcia. Będzie to szczególnie widoczne w 1415 odcinku „M jak miłość”. Trener poprosi chłopców, aby na mecz zaprosili swoich ojców. Wojtek bardzo źle zniesie tę sytuacje!

Zobaczcie, co zrobi Joasia i czy chłopiec weźmie udział w meczu...