M jak miłość: Budzyński pomoże Kamilowi w trudnych chwilach! Zaskakujący zwrot akcji w serialu TVP

Przed nami naprawdę spora dawka emocji w "M jak miłość"! Już we wtorek 20 października Telewizyjna Dwójka wyemituje 1535 odcinek uwielbianego przez widzów serialu, w którym Andrzej Budzyński (Krystian Wieczorek) pomoże Kamilowi (Marcin Bosak)! Prawnik w trudnych chwilach zapomni o wojnie z Grycem i będzie wspierać swojego rywala! Zobaczcie, co dokładnie wydarzy się w "M jak miłość"!

Kamil po latach spotka swoją córkę

W 1535 odcinku "M jak miłość" do Polski przyleci córka Kamila! Gryc będzie przerażony dlatego w trudnych chwilach poprosi o pomoc Magdę (Anna Mucha).

Przyszedłem, bo… jestem w kropce. Dziś przylatuje Pola, mam ją odebrać z lotniska... Nie spałem całą noc! Jeszcze chwila, a zejdę na zawał… Widziałem ją ze dwa, może trzy razy - i to dawno temu. Do tego jestem egocentrykiem i narcyzem, kocham swoje wygodne życie… Magda, cholera, jak ja mam być dla tej małej ojcem?!

Gryc w rozmowie z Magdą przyzna, że sytuacja zaczyna go przerastać.

- Nie mam pojęcia, co robić! Do przedszkola nikt jej teraz nie przyjmie, muszę znaleźć jakąś opiekunkę... W dodatku do kraju wrócił właściciel domu, który wynajmuję... Mam tydzień na wyniesienie się!

W finale Kamil zacznie błagać przyjaciółkę o pomoc.

- Magda...? Mam prośbę... Pojechałabyś ze mną na lotnisko?

Budzyńska tym razem odmówi, ale zrobi wszystko, żeby pomóc Kamilowi. Najpierw skontaktuje się z Kingą (Katarzyna Cichopek) i zorganizuje przeprowadzkę prawnika do domu, który zostawiła na Wietrznej Asia. Później poprosi Budzyńskiego, żeby to on pojechał z Grycem na lotnisko. Andrzej nie będzie zachwycony pomysłem swojej żony, ale ostatecznie pomoże Kamilowi!

- Nie wierzę, że to dzieje się naprawdę…

Kiedy córka Kamila przyleci w końcu do Polski, to właśnie Andrzej powita ją jako pierwszy.

- Hej... Ty jesteś Pola, prawda?

- Tak. A ty jesteś moim tatą?

I na tym pomoc Budzyńskich dla Gryca wcale się nie skończy. Gdy Kamil będzie się przeprowadzał, Andrzej zaopiekuje się jego córką. Okaże się, że Budzyński to niania idealna!

- Wiesz, jak się nazywa to danie? Kanapka szefa kuchni! A kto jest szefem kuchni?

- Ty?

- Brawo! Więc to ja decyduję, co na niej położymy! Lubisz awokado?

Wieczorem Magda odwiedzi Kamila. Kiedy zobaczy, jak przyjaciel przygotował się na przyjazd dziewczynki będzie przerażona.

- Mrożone frytki, pizza, lody… Czy ty jesteś poważny?

- O kurczę, masz rację... Zapomniałem włożyć to do zamrażalnika!

- Nie o to mi chodzi…

- Kupiłem… wszystko, co dzieci lubią najbardziej! Co, źle?

- Kamil… Nie wiem, czy śmiać się, czy płakać!

W finale, gdy Budzyńscy przywiozą Polę na Wietrzną, Kamil zostanie jednak z córką sam na sam…

- Pewnie... tęsknisz za mamą?

- Nigdy nie zasypiałam sama. Boję się…

- Nie uwierzysz… ale ja też.

- Dorośli też się boją?

- Czasami tak samo jak dzieci… Może nawet bardziej. To będzie nasza tajemnica…

Czy ta sytuacja wpłynie na relacje Kamila i Budzyńskiego? To już koniec wielkiej wojny w "M jak miłość" i jak Kamil sprawdzi się w roli ojca? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"!

Kamil w rozmowie z Magdą przyzna, że jest przerażony przed spotkaniem z córką.

MTL Maxfilm

W trudnych chwilach to Andrzej pomoże Kamilowi i razem z nim pojedzie na lotnisko.

MTL Maxfilm

Budzyński bardzo polubi córeczkę Kamila.

MTL Maxfilm

Czy Kamil odnajdzie się w roli ojca?