W "M jak miłość" Barbara przeprowadzi z Joasią bardzo trudną rozmowę! Chodakowska straci Wojtusia? 

Trudne chwile w życiu Joasi (Barbara Kurdej-Szatan) z "M jak miłość". Już wkrótce Chodakowska usłyszy od Barbary (Teresa Lipowska) coś, czego nigdy się nie spodziewała!

Los zdecydowanie nie oszczędza jednej z głównych bohaterek hitowego serialu TVP. Po śmierci Tomka Chodakowskiego (Andrzej Młynarczyk) Joasia bardzo długo cierpiała i nie potrafiła nawet myśleć o nowym partnerze. Wszystko zmieniło sie, kiedy w jej życiu pojawił się Michał (Paweł Deląg), a później Leszek (Sławek Uniatowski)! Dziś panowie ostro walczą o serce Joasi, jednak ona sama wciąż nie wie, z kim ta naprawdę chciałaby się związać. Czy podejmie decyzję po rozmowie z Barbarą?

Rozmowa z Barbarą będzie przełomowa dla Joasi?

Jak informuje portal superseriale.se.pl, już wkrótce w "M jak miłość" dojdzie do poważnej i szczerej rozmowy Joasi z Barbarą. Kobieta w 1511. odcinku serialu przyjedzie do Chodakowskiej po tym, jak poprosi ją o to Wojtuś (Feliks Matecki)!

Okazuje się, że Wojtek namówi babcię, żeby przygotowała dla niego pierogi - Barbara pojawi się na Wietrznej, żeby przekazać swoim bliskim swoje popisowe danie i zaprosić ich na święta. Przy okazji seniorka zdecyduje się przeprowadzić z Joasią poważną rozmowę!

Nie pogniewasz się, jeśli coś ci powiem? Uważam, że powinnaś w końcu trochę pomyśleć o sobie! Zosia ma już swoje życie, za chwilę Wojtek też wyfrunie z domu. Nawet się nie obejrzysz, kiedy... - powie Barbara.

Joasi nie spodobają się jej słowa! Jak donosi portal superseriale.se.pl Chodakowska odpowie, że Wojtek zostanie z nią na zawsze.

Pomyśl o swoim życiu. Ono tak szybko mija... Żebyś potem nie miała do siebie żalu, że nie skorzystałaś z jakiejś szansy, że coś odpuściłaś - będzie przekonywać ją Barbara.

Czy dzięki tej rozmowie Joasia zacznie myśleć o sobie i swoim szczęściu? Wszystko wskazuje na to, że tak! Okazuje się bowiem, że Chodakowska zaprosi... Michała na święta do Mostowiaków! Myślicie, że Joasia odnajdzie swoje szczęście u boku pisarza?

Joasia dzięki Barbarze znów będzie szczęśliwa?

Chodakowska zaprosi Michała na święta do Mostowiaków.