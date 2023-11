2 z 4

Marcin w końcu został uznany przez sąd za ojca Mai i jest przekonany, że to już koniec problemów związanych z Arturem. W końcu mężczyzna siedzi w areszcie, a zarzutów jest tak wiele, że z pewnością czeka go długa odsiadka w więzieniu. Wydaje się, że Chodakowski w końcu wyszedł na prostą. Co prawda nie jest jeszcze jasna kwestia jego uczuć do Izy, ale obecnie zdecydował się nie kończyć związku z Anią.

Dopiero, kiedy Iza będzie chciała ułożyć sobie życie i zdecyduje się na związek z Jakubem – Marcin zda sobie sprawę, że jego uczucia są silniejsze niż myślał. Chcąc zapomnieć o Izie, wybierze się z Anią na romantyczny wyjazd. Jednak na miejscu okaże się, że Artur zaplanował dla nich inny scenariusz tego wyjazdu! Zobaczcie, co się stało...

