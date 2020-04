"M jak miłość": Aneta zorganizuje ślub bez wiedzy i zgody Olka! 

Aneta zmusi Olka do ślubu? W "M jak miłość" emocje nie opadają! Już w najbliższy wtorek, 28 kwietnia o godzinie 20:55, Telewizyjna Dwójka wyemituje 1514 odcinek serialu, w którym Aneta (Ilona Janyst) podejmie zaskakującą decyzję i w tajemnicy przed Olkiem (Maurycy Popiel) zacznie organizować ich ślub! Olek będzie w coraz gorszej formie, ale w trudnych chwilach będzie mógł liczyć na wsparcie rodziny. Zobaczcie, co dokładnie wydarzy się w "M jak miłość"!

W kolejny wtorek Aneta odwiedzi Urząd Stanu Cywilnego i zaskoczy urzędniczkę swoją prośbą- Aneta będzie próbowała załatwić ślub w areszcie bez wiedzy Olka!

- Chodzi o to, że sprawa jest delikatna… Narzeczony nie do końca wie o tych… planach. - Proszę pani… Związek małżeński trzeba zawrzeć świadomie i dobrowolnie! - A co, jeśli ktoś sam nie wie, czego chce?

Kilka godzin później Kryńska wyzna Izie, dlaczego aż tak zależy jej na małżeństwie z Olkiem.

- Ten areszt go wykańcza... Długo myślałam, jak go wyciągnąć z tego dołka. Dać mu kopa, motywację, żeby się pozbierał…

- Ale jesteś pewna, że to najlepsze rozwiązanie?

- Znam go. Na niego działa tylko jedno – trzeba go postawić pod ścianą, dopiero wtedy zaskoczy! Ja wiem, że to mnie bardziej zależy, zawsze tak było, ale... on jest dla mnie wszystkim. A teraz cholernie się o niego martwię...