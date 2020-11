M jak miłość: Aneta powie matce o ciąży, a Iza wpadnie w poważne kłopoty! Sprawdźcie, co wydarzy się w nowym odcinku serialu

Kolejny odcinek "M jak miłość" już dziś wieczorem! We wtorek, 3 listopada, Telewizyjna Dwójka wyemituje 1539 odcinek uwielbianego przez widzów serialu, a w nim poważne problemy Izy (Adriana Kalska), niepokojące zachowanie Ani (Gabriela Świerczyńska) i zaskakujące wyznanie Anety (Ilona Janyst)! Co dokładnie wydarzy się w "M jak miłość"? Wiemy!

Aneta powie matce, że jest w ciąży

W najnowszym odcinku "M jak miłość" Łukasz (Jakub Józefowicz) znów umówi się na randkę z Kasią (Paulina Lasota). Najpierw zabierze koleżankę do baru Otara, a później zaprosi do swojego mieszkania.

- Poczekaj… Nie za wcześnie na to?

- Za wcześnie? Byliśmy na spacerze, w kinie, na pysznym obiedzie... Ale… zdecyduj sama. Piłka jest po twojej stronie...

Tymczasem Ania (Gabriela Świerczyńska), która rozpoczęła przygodę z modelingiem kolejny raz wpadnie w kłopoty. Nastolatka zacznie nagle ciężko trenować, unikać śniadań, a na obiad w barze będzie zamawiać tylko wodę! Zaniepokojona jej zachowaniem Sandra (Anna Oberc) opowie o wszystkim Łukaszowi.

- Zwróć uwagę na Anię... Dzieje się z nią coś niedobrego. Jest rozdrażniona, źle wygląda… Jeśli się dowiesz, o co chodzi, daj mi znać. Bo naprawdę się o nią martwię...

A kilka godzin później Ania wyzna bratu, że to ktoś z agencji modelek wmówił jej, że jest gruba.

- Oskar uważa, że mam duże szanse wygrać casting… Muszę tylko parę kilo schudnąć. Próbuję, naprawdę się staram, ale nie bardzo mi się to udaje.(…) Nienawidzę siebie!

- Jezu, Anka… Mama miała sto procent racji, że nie chciała zgodzić się na to wszystko... Jesteś za młoda, a ten gość robi ci wodę z mózgu!

W premierowym odcinku w serialu pojawi się również nowy bohater: Marek (w tej roli Mariusz Kiljan). Aleksandra (Małgorzata Pieczyńska) poznała go przez internet i umówiła się z nim na randkę w bistro. Mężczyzna okaże się sporo młodszy od Chodakowskiej!

- Tak naprawdę chciałam ci powiedzieć… W sumie sama nie wiem, dlaczego zalogowałam się na tym portalu. Dla zabawy, dla żartu…

- Nie musisz się tłumaczyć! Jesteśmy dorosłymi ludźmi, mamy swoje potrzeby… Jestem rozwodnikiem i zawsze bardzo lubiłem seks. Taki układ mnie interesuje – bez żadnych zobowiązań!(…) Nie traćmy czasu... Jedziemy do mnie czy do ciebie?

- Przepraszam, chyba się nie zrozumieliśmy…

- Nie przejmuj się, przede mną nie musisz udawać niedostępnej!(…) Uwielbiam takie piękne, dojrzałe kobiety…

Z kolei Iza (Adriana Kalska) będzie miała spore problemy w pracy. Dziewczyna zgubi maszynopis nowej powieści, który przekaże jej Iwański (Robert Czechowski). Pisarz będzie wściekły, kiedy Iza powie mu zgubionej powieści!

- To był jedyny egzemplarz... Jedyny!(…) Przez pani roztargnienie moja ciężka praca z ostatnich kilku miesięcy poszła na marne.(…) Moja własność intelektualna przepadła, żadne odszkodowanie mi tego nie wynagrodzi...



Kilka minut później artysta wyzna jednak, że skłamał i ma zapasową kopię powieści. Marcin, który przyjedzie do Iwańskiego, by żonę wspierać, straci cierpliwość.

- Czy pan jest normalny?! Chyba nie! Jest pan złośliwym, starym dziwakiem! A pańska książka… Pan wybaczy, czytałem fragment… To zwykła szmira pisana dla kasy!

Z kolei w finale "M jak miłość" kolejna intryga Anety (Ilona Janyst), ale tym razem w słusznym celu. W nowym tygodniu Iwona (Hanna Śleszyńska) wyzna córce, że wcale nie zamierza się leczyć – choć wie, że rezygnacja z terapii to dla niej wyrok śmierci.

- Zostało mi kilka miesięcy życia, może pół roku... To cholernie mało czasu i nie zamierzam spędzić go w szpitalu!(…) Nie ma sensu walczyć o przegraną sprawę i robić sobie niepotrzebną nadzieję…

Chodakowska będzie wściekła!

- Jesteś... obrzydliwym tchórzem! Zawsze mnie uczyłaś, że trzeba walczyć do końca, a teraz sama oddajesz sprawę walkowerem?!

Kilka godzin później dziewczyna spotka przypadkiem swoją dawną koleżankę, która będzie w zaawansowanej ciąży i właśnie wtedy wpadnie na diabelski pomysł. Aneta poprosi znajomą, by zrobiła dla niej test ciążowy, a następnie podrzuci w domu do łazienki - tak żeby znalazła go Iwona! Plan Anety uda się w stu procentach! Gdy matka Anety dowie się, że zostanie babcią, od razu zgodzi się na leczenie. Chodakowska odetchnie w końcu z ulgą, ale po chwili zrozumie, że teraz będzie musiała ukrywać swoją "ciążę" przed Olkiem (Maurycy Popiel)!

Czy kłamstwo Anety wyjdzie na jaw? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"!

Zobacz także: W "M jak miłość" rodzina Izy i Marcina powiększy się? Zaskakująca deklaracja Chodakowskiego

Ania zacznie martwić się o swoją wagę i przestanie jeść. Jej brat będzie przerażony zachowaniem początkującej modelki.

MTL Maxfilm

Aleksandra spotka się z mężczyzną, którego poznała w sieci.

MTL Maxfilm

Z kolei Iza wpadnie w poważne problemy. Chodakowska zgubi maszynopis najnowszej powieści Iwańskiego.

MTL Maxfilm

Pisarz ostro skrytykuje przerażoną Izę.

MTL Maxfilm

W obronie żony stanie Marcin!

MTL Maxfilm

W 1539 odcinku "M jak miłość" Aneta oszuka matkę, że jest w ciąży.