Świetne wiadomości dla fanów "M jak miłość"! Kilka dni temu informowaliśmy Was, że w sieci pojawiło się zaskakujące nagranie - Małgorzata Pieńkowska (serialowa Maria) pokazała krótki filmik z Andrzejem Młynarczykiem. Przy okazji aktorka zdradziła, że znów będą razem występować! I chociaż Pieńkowska i Młynarczyk nie mówili wówczas, gdzie będziemy mogli ich zobaczyć, to fakt, że ich zdjęcie zostało opublikowane w Instastory na oficjalnym profilu "M jak miłość" na Instagramie, mogło wywołać podejrzenia, że Młynarczyk wraca właśnie do "M jak miłość"!

Czy Andrzej Młynarczyk rzeczywiście znów zagra Tomka Chodakowskiego? Będziecie mocno zaskoczeni! Odpowiedź na następnej stronie!

