Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wspomina życie na odległość z Oliwią! "Delektowaliśmy się każdą chwilą"

Oliwię i Łukasza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dzieliło 600 km! Na początku ich związku musieli żyć na odległość, jednak to nie sprawiło, że oddalili się od siebie. Wręcz przeciwnie - dzisiaj w dalszym ciągu są szczęśliwym małżeństwem i świeżo upieczonymi rodzicami. Łukasz postanowił we wpisie na Instagramie powspominać, jak to było, kiedy z jego żoną dzieliło go kilkaset kilometrów. Chłopak pochwalił się także pięknym wspólnym zdjęciem ze swoją ukochaną. Zobaczcie!

Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wspomina życie na odległość z Oliwią!

Początek znajomości Oliwii i Łukasza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postawił przed nimi jedną trudną barierę - odległość. On w Katowicach, ona w Gdańsku, co daje 600 km w jedną stronę! Jednak ich miłość okazała się silniejsza niż dzielące ich kilometry i dzisiaj są nie tylko szczęśliwym małżeństwem, ale także świeżo upieczonymi rodzicami małego Franka. Para udowodniła, że związek na odległość jak najbardziej może przetrwać, jeśli tylko się kogoś bardzo kocha!

Łukasz na swoim Instagramie postanowił powspominać czasy, kiedy żył na odległość z Oliwią. Chociaż nie było to proste, to jak sam wyznał, był w tym coś magicznego!

Lubię wracać wspomnieniami do zeszłego lata. Pomimo, że wtedy nie mieszkaliśmy razem to było coś magicznego w dojazdach prawie 600km w jedną stronę. Delektowaliśmy się wtedy każdą chwilą która mieliśmy dla siebie, a zazwyczaj były to tylko 2-3 dni w tygodniu. Nie marnowaliśmy czasu na bezsensowne kłótnie. Czerpaliśmy z życia pełnymi garściami, a z każdą wspólnie spędzoną chwilą utwierdzaliśmy się w przekonaniu, że to razem chcemy iść przez życie - napisał Łukasz na swoim Instagramie.

W dalszej części postu Łukasz zapytał swoich fanów, co sądzą właśnie o związkach na odległość. Internauci oczywiście mu odpowiedzieli!

- Związki na odległość mają swoje plusy 😍 ja jestem spod Gdańska a mój mąż z Krakowa 600km nas dzieliło, a dziś jesteśmy 10lat małżeństwem i mamy dwójkę cudownych dzieciaków ❤️❤️ A Poznaliśmy się przez pomyłkę 🤣 pomylił numer telefonu - Prawdziwa miłość przetrwa wszystko... nawet i odległość. Jeśli oboje ludzi się kocha nie ma dla nich granic . 😉 - Kto ma być razem to będzie a km nie stoją na przeszkodzie, jak dwoje ludzi się kocha, tęskni za sobą i mają wspólny cel ❤️ to będą razem na dobre i złe - piszą internauci.

Zobaczcie cały wpis Łukasza i jego piękne zdjęcie z Oliwią. Cieszymy się ich szczęściem i życzymy wszystkiego dobrego dla całej trójki!

Łukasz i Oliwia zakochali się w sobie w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Na przeszkodzie nie stanęły im także dzielące ich kilometry. To zdecydowanie prawdziwa, wielka miłość!