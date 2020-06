Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazał zabawne zdjęcie z synem 

Łukasz i Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zostali rodzicami pod koniec maja. Franek od pierwszego dnia rozkochał w sobie rodziców. Wygląda na to, że jest bardzo grzecznym niemowlęciem, bo jego rodziców nie opuszcza dobry humor. Zabawne zdjęcie, które opublikował Łukasz będzie z pewnością najzabawniejszą rzeczą jaką dziś zobaczycie.

Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" idealnie spełnia się jako ojciec i to właśnie on jako pierwszy poinformował, że wraz z Oliwią zostali rodzicami:

Teraz z radością poświęca mu każdą wolną chwilę i nie marudzi, kiedy malec nie daje mu się wyspać do pracy. Łukasz uwielbia również gotować. Z radością rozpieszcza kulinarnie swoją żonę i wygląda na to, że nie może doczekać się serwowania posiłków synowi. Na Instagramie opublikował zabawne zdjecie, gdzie wystąpił w roli kelnera:

To co zawsze Panie Franku? Czy może chciałby Pan spróbować jakiś naszych nowości?😁

Taki klient to skarb. Zawsze wraca i zawsze mu smakuje. Jedynie z napiwkami kiepsko, ale jego uśmiech nadrabia to z nawiązką 😄😄