Przed Łukaszem i Oliwią ostatnie dni eksperymentalnego miesiąca. Po jego upływie będą musieli podjąć decyzję czy chcą pozostać w małżeństwie i dalej planować swoją wspólną przyszłość.

W ostatnim odcinku Oliwia poznała rodzinę oraz przyjaciół męża. Najbliżsi Łukasza przyjęli ją z otwartymi ramionami, ona sama również przyznała, że jest zaskoczona tym, z jaką sympatią została potraktowana. Kiedy Łukasz odwoził ukochaną na dworzec miał łzy w oczach.

Internauci jednak nie do końca są przekonani, co do szczerości uczuć Oliwii. Jak zakończy się ta historia? Uczestnik dodał zaskakujący wpis, w którym odniósł się do swojej relacji z Oliwią. Co napisał?

Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o związku z Oliwią

Do finału czwartego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia" coraz bliżej, a emocje sięgają zenitu. Widzowie starają się odgadnąć, jaką decyzję podejmą ich ulubieńcy. Czy Łukasz i Oliwia dadzą sobie szansę na wspólną przyszłość? Czy miesiąc spędzony razem dał im pewność, że chcą razem tworzyć rodzinę? Łukasz zamieścił wpis, w którym opisał swój związek z Oliwią.

W związku jest trochę jak na tym zdjęciu. Schodek po schodku do góry. Za sobą widoki, które mogą rozproszyć, można zerknąć ale trzeba uważać by się nie potknąć. Można zawrócić i cieszyć się tym co już widzimy, ale wtedy nigdy nie osiągniemy szczytu gdzie czeka nas nagroda w postaci "idealnego" związku.

A tak serio to po prostu chciałem wrzucić to zdjęcie, a nie wiedziałem jaki podpis dać. 😁

Do swojego opisu dopasował zdjęcie z podróży poślubnej na Maltę.

Jego słowa zaskoczyły fanów:

- Zawsze trzeba piąć się w górę! Jesteście z Oliwia super małżeństwem i wierzę,że będziecie szczęśliwi ❤️Różnie w życiu bywa raz świeci słońce raz pada deszcz ale milość pokona wszystkie przeszkody. Życzę Wam szczęścia z całego serca ❤️🔥🌷🌷🌷

- Jak poetycko 😀👍 zazdroszczą Ci zdolności do takiego ładnego pisania 😀 ja nigdy nie umiałam... 😉🤪

- Dojrzałe. Ładny widok i ładny opis.

Kibicujecie tej parze?

Czy Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowią pozostać małżeństwem? Tego dowiemy się już 22 maja podczas finału czwartego sezonu!