Samotna Wielkanoc Agaty z "Rolnik szuka żony": "A ja w te Święta sama..."

Tegoroczną Wielkanoc większość Polaków spędza w swoich domach, nie odwiedzając bliskich - to wszystko oczywiście przez pandemię koronawirusa w Polsce. Niestety, część osób ten wyjątkowy czas spędza samotnie - w takiej sytuacji znalazła się Agata Rusak z piątej edycji "Rolnik szuka żony"! W sieci pojawił się jej smutny wpis!

Agatę poznaliśmy w piątej edycji show TVP 1. Była wybranką Łukasza Sędrowskiego, jednak ich relacja rozpadła się kilka miesięcy po emisji programu. Rusak do tej pory jest singielką. Wielkanoc spędziła więc sama, ponieważ trzyma się kwarantanny i nie odwiedziła bliskich. W związku z tym Agata miała okazję obejrzeć najnowszy odcinek "Rolnika szuka żony"!

Kochani a ja w te Święta sama, no nie z zającem 😉 ale nie z rodziną. Człowiek teraz docenia ten dom pełen najbliższych i to szykowanie przed świętami, chociaż było dla kogo, a dla samej siebie to nie ma tej radości ale cieszmy się zdrowiem, spokojem, słońcem które daje radość, rozmową przez telefon z najblizszymi i wieloma innymi rzeczami. Moja refleksja to więcej doceniać mniej narzekać. A będzie dobrze 🙂 A dziś mam czas jak nigdy w Niedzielę Wielkanocną obejrzeć RSŻ więc czekam ciesząc się tym że mam taką możliwość choć w normalne święta to byłby czas dla rodziny. Trzymajmy sie kochani razem i nie dajmy się złamać w żaden sposób. Siły życze Wam i tego czego Wam potrzeba! Miłego świętowania - napisała Agata na Instagramie. (pis. oryginalna).