Łukasz Sędrowski z "Rolnik szuka żony" naprawdę wziął ślub? Rolnik rozwiał wątpliwości! 

Łukasz Sędrowski opublikował na Instagramie zdjęcia ze ślubu i wesela. Czy to on znalazł tę jedyną i założył z nią rodzinę? W miniony weekend rolnik pokazał fotkę z Urzędu Stanu Cywilnego, którą podpisał "zaczynamy" oraz zdjęcia z przygotowań do wesela. Chyba wszyscy fani programu "Rolnik szuka żony" zastanawiali się wówczas, czy to Łukasz Sędrowski powiedział "TAK". Teraz rolnik rozwiał wątpliwości w tej sprawie!

Łukasz Sędrowski pokazał, jak bawił się ślubie

Łukasz Sędrowski wziął udział w piątej edycji "Rolnik szuka żony". I chociaż wydawało się wówczas, że rolnik znalazł szczęście u boku swojej kandydatki Agaty (para zaręczyła się w jednym z odcinków programu) to kilka miesięcy po wielkim finale show zakochani podjęli decyzję o rozstaniu. Jakiś czas później Łukasz Sędrowski przyznał, że w jego życiu pojawiła się nowa kobieta - niestety, ich związek również nie przetrwał próby czasu. Od tamtej chwili rolnik nie zdradził, czy znów się z kimś spotyka, ale jego ostatnie zdjęcia z Urzędu Stanu Cywilnego znów podgrzały atmosferę wokół jego życia uczuciowego. Czy w miniony weekend wziął ślub? Łukasz Sędrowski w najnowszym wpisie na Instagramie rozwiał wątpliwości w tej sprawie! Rolnik zdradził, że bawił się... na ślubie swojej siostry Katarzyny.

Moja Siostra-Panna Młoda Katarzyna ❤️❤️Olśniewajaca jak zawsze.❤️

Szczęść Boże na nowej drodze życia!!❤️

Gratuluję raz jeszcze 💒❤️- napisał na Instagramie.

Rolnik opublikował również piękne zdjęcia z uroczystości podczas której jego siostra wyszła za mąż. Na fotkach nie zabrakło samego Łukasza! W sieci pojawiło się również krótkie nagranie, na którym widać, jak pomimo ulewy świetnie się bawi na imprezie. Zobaczcie sami! A my młodej parze serdecznie gratulujemy :)

Łukasz Sędrowski bawił się na ślubie swojej siostry (nagranie znajdziecie na ostatnim slajdzie- klikajcie na strzałkę po prawej stronie zdjęcia)

Rolnik pochwalił się fotkami z uroczystości.