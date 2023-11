To naprawdę już koniec? Jeszcze kilka miesięcy temu Agata i Łukasz z piątej edycji "Rolnik szuka żony" głośno mówili o swojej miłości i planach na wspólną przyszłość. Jednak kiedy kilka dni temu pojawiły się plotki o kryzysie w ich związku, a fani próbowali dowiedzieć się, czy wciąż są razem - Agata i rolnik konsekwentnie milczeli i nie komentowali informacji na swój temat. Teraz jednak wydarzyło się coś, co może jedynie potwierdzać plotki o rozstaniu Łukasza i Agaty! Co zrobił rolnik?

Agata i Łukasz są razem?

Kilka dni temu wszystkie media zwróciły uwagę, że Agata skasowała z Instagrama wszystkie zdjęcia ze swoim narzeczonym. Później rolnik w prima aprilis opublikował zdjęcia testów ciążowych, co dość stanowczo skomentowała Agata- wpis jednak został szybko skasowany.

Nie wiem komu mam gratulować... Bo na pewno nie mi - napisała wówczas Agata.

Od tamtej chwili wszyscy zastanawiają się, czy Agata i Łukasz wciąż są razem? A może para podjęła decyzję o rozstaniu? Teraz rolnik zrobił coś, co niestety może wskazywać na to, że nie jest już ze swoją narzeczoną! Okazuje się bowiem, że Łukasz - podobnie jak kilka dni temu Agata- skasował z Instagrama wszystkie zdjęcia ze swoją partnerką!

Myślicie, że zachowanie Łukasza i Agaty może świadczyć o ich rozstaniu? Miejmy nadzieję, że para wkrótce zdementuje niepokojące plotki na swój temat!

Łukasz z Rolnik szuka żony skasował z Instagrama zdjęcia z Agatą.

Czy to już koniec ich związku?