Kuba Wojewódzki niedawno opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z Edytą Górniak. Dziennikarz we wpisie zawarł żartobliwy komentarz, który najwyraźniej nie spodobał się wokalistce. Artystka odpowiedziała, wydając mocne oświadczenie. Zarzuciła mu żerowanie na swoim nazwisku.

Wspólne zdjęcie Edyty Górniak i Kuby Wojewódzkiego wywołało zamieszanie. We wpisie prezenter nawiązał do kontrowersyjnych teorii, wygłaszanych przez diwę. Najwyraźniej wokalistka może być gwiazdą nowego sezonu jego autorskiego programu. Redakcja „Faktu” dowiedziała się jednak, że „Edyty nie będzie w pierwszym odcinku programu”.

Czy jest Królową Foliarzy? Czy Lady Gaga pije krew niemowląt? Czy pandemia to sygnał niebios? Dlaczego butelkowana woda jest uśmiercana i kto z show-biznesu to reptilianin? Zapraszam na Ucztę Szatana

Nie trzeba było długo czekać na reakcję Edyty Górniak. Gwiazda nie gryzła się w język i w ostrych słowach napisała na Instagramie, co myśli o zachowaniu Kuby Wojewódzkiego. Stwierdziła, że dziennikarz chce wypromować swój projekt na jej nazwisku.

W dalszej części wokalistka zasugerowała, że Kuba Wojewódzki odgrywa się na niej za to, że przez ponad rok odrzucała zaproszenia do jego programu. Dodała, że znacznie bardziej ceni jego konkurencję, która – jej zdaniem – jest lepiej przygotowana i traktuje gości z większym szacunkiem.

Ej… A może to tylko ujma dla ego, że po ponad roku twoich starań nie przyjęłam zaproszenia do twojego podkastu? Chętniej niż do ciebie, pójdę do Żurnalisty, który znakomicie przygotowuje się do rozmów i ma pasję poznawania ludzi. Ba! Nie musi obrażać swoich gości, żeby mu się klikało. Na pewno się ze mną w tym zgodzisz

– wyjaśniła.