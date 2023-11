Od kilku dni chyba wszyscy fani programu "Rolnik szuka żony" zastanawiają się, czy Łukasz z piątej edycji wciąż spotyka się z Agatą. Para poznała się i zaręczyła na planie show TVP. I do tej pory wszystko wskazywało na to, że wkrótce usłyszymy o ich ślubie. Jednak ostatnio wydarzyło się coś, co może być dowodem na poważny kryzys u Agaty i Łukasza! Kilka dni temu okazało się bowiem, że Agata skasowała z Instagrama wszystkie zdjęcia, na których pozowała ze swoim narzeczonym.

Internauci próbowali dowiedzieć się, co się stało, ale sami zainteresowani milczą w tej sprawie. Zamiast komentarza rolnik opublikował w sieci swoje zdjęcie i zdradził, że zaczął się odchudzać. Wczoraj pokazał kolejną fotkę, którą... postanowiła skomentować Agata!

Agata skomentowała zdjęcie rolnika

Łukasz opublikował wczoraj na Instagramie dość zaskakujące zdjęcie, na którym widać... testy ciążowe. Czyżby rolnik miał wkrótce zostać ojcem?

Chyba narozrabiałem... - napisał rolnik.

Internauci zwrócili uwagę, że rolnik najprawdopodobniej robi sobie żarty ponieważ 1 kwietnia wypada prima aprilis. Ale pod wpisem Łukasza pojawiły się również gratulacje.

- To na prima aprilis?!

- Gratulacje kochani @sedrowskilukasz ????????????????

- Sam jestem ciekawy czy to żart :) jeśli nie gratulacje!- komentowali internauci.

Wpis i zdjęcie testów ciążowych skomentowała również... Agata! Była uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" chyba nie była zachwycona tym, co zobaczyła na profilu rolnika.

Nie wiem komu mam gratulować... Bo na pewno nie mi - napisała pod zdjęciem.

Co ciekawe, komentarz Agaty został już skasowany z profilu rolnika. Myślicie, że Agata żartowała, czy rzeczywiście uwierzyła, że Łukasz zostanie ojcem? Rozumiecie coś z tego wszystkiego? My powoli zaczynamy się gubić...

Agata skomentowała zdjęcie testu ciążowego na profilu Łukasza.

Czy w związku Agaty i Łukasza wszystko w porządku?

