Agata i Łukasz z piątej edycji programu "Rolnik szuka żony" przechodzą kryzys? Związek rolnika i Agaty od samego początku wzbudzał ogromne emocje wśród widzów. Łukasz przed kamerami nie ukrywał, że to właśnie Agata jest jego faworytką i to w niej zakochał się od pierwszego wejrzenia. Rolnik nie wspomniał jednak o tym fakcie pozostałym kandydatkom, które zaprosił do swojego domu. Wielkie nadzieje na związek z Łukaszem robiła sobie wówczas Paulina, która mocno walczyła o jego względy i była pewna, że ma spore szanse u rolnika - dziewczyna była załamana, kiedy Łukasz powiedział jej, że wybiera Agatę. Paulina przyznała przed kamerami, że Łukasz robił jej nadzieję i kontaktował się z nią poza programem. Rolnik był oburzony, kiedy Paulina zrobiła mu awanturę przed kamerami, ale kiedy wyjechała z jego domu, mógł cieszyć się swoim szczęściem u boku Agaty.

Reklama

Agata i Łukasz są razem?

Związek rolnika i Agaty rozkwitał na oczach widzów. Zakochani nie szczędzili sobie czułości i głośno mówili o swoich planach na wspólną przyszłość. Co więcej, w jednym z ostatnich odcinków Łukasz oświadczył się swojej partnerce! Później, w świątecznym odcinku programu "Rolnik szuka żony" rolnik i jego narzeczona przyznali, że planują ślub i zapewniali, że nie znali się przed rozpoczęciem show TVP.

Od tamtej chwili zakochani chętnie pokazywali w sieci wspólne, romantyczne zdjęcia- ostatnio mogliśmy zobaczyć, jak para spędziła Walentynki. Niestety, teraz Agata usunęła wszystkie zdjęcia z Łukaszem! Z profilu narzeczonej rolnika na Instagramie zniknęły ich romantyczne zdjęcia. Na portalu społecznościowym zostawiła jedynie fotkę książeczki honorowego dawcy krwi.

Czyżby związek Agaty i Łukasza przechodził kryzys? Dlaczego narzeczona rolnika nagle skasowała wszystkie zdjęcia z Instagrama? Poprosiliśmy Łukasza o komentarz, jednak o tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. A w tym kontekście milczenie może okazać się najbardziej wymowne...

Agata skasowała prawie wszystkie zdjęcia z Instagrama.

Instagram

Agata zostawiła na swoim profilu zdjęcie książeczki honorowego dawcy krwi.

Reklama

Zobacz także: Łukasz z "Rolnik szuka żony" pokazał, jak wyglądał w przeszłości. Rolnik nosił długą brodę i wąsy!