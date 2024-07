Łukasz Fabiański jest załamany po przegranym meczu z Portugalią na Euro 2016. Polski bramkarz udzielił wywiadu zaraz po zakończonym spotkania. Fabiański nie ukrywał, że jest bardzo przybity przegraną naszego zespołu. Zarzuca sobie, że nie był w stanie pomóc drużynie w osiągnięciu wymarzonego zwycięstwa i nie obronił karnych. Na jego twarzy pojawiły się łzy...

Jest wzruszenie. Nie uważam, że przesadzę, gdy powiem, że mam do siebie ogromne pretensje, że w tych dwóch seriach rzutów karnych nie pomogłem drużynie... - powiedział Łukasz Fabiański w wywiadzie dla Polsat Sport.

Bramkarz zdradził, że po meczu w szatni było bardzo smutno. Wszyscy piłkarze bardzo przeżywali odpadnięcie z turnieju.

No niestety, jest dosyć smutno w szatni. Odpadnięcie w tej fazie rozgrywek, gdy wydawało się, że ten półfinał jest naprawdę blisko, boli bardzo. Tym bardziej, że po serii rzutów karnych. Nie jest to najlepszy sposób na odpadnięcie z turnieju. Również patrząc na to przez pryzmat całego turnieju, w którym nie przegraliśmy żadnego meczu, ani w 90., ani w 120 minutach - powiedział bramakarz.