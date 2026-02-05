Andziaks i Luka, czyli Angelika i Łukasz Trochonowicz, to jedno z najbardziej rozpoznawalnych małżeństw w polskim świecie influencerów. Od lat dzielą się swoim życiem prywatnym na kanałach społecznościowych, takich jak YouTube czy Instagram, zdobywając rzesze fanów. Ich styl bycia, otwartość i chęć dzielenia się każdą chwilą - od narodzin dzieci po luksusowe zakupy - przyciągają uwagę internautów. Ostatnio ponownie znaleźli się w centrum zainteresowania za sprawą narodzin drugiego dziecka - syna. Radość z powiększenia rodziny postanowili uczcić w spektakularny sposób.

Nowy Range Rover w garażu Andziaks i Luki

W jednym z najnowszych filmów opublikowanych na kanale YouTube prowadzonym przez Lukę, para zaprezentowała swój najnowszy zakup - luksusowy samochód marki Range Rover. Jak się okazało, był on wielkim marzeniem pary. Auto wyróżnia się nie tylko prestiżową marką, ale i wyglądem: satynowy lakier i czarne felgi nadają mu wyjątkowego charakteru. Para wyraźnie cieszyła się z nowego nabytku, nie kryjąc emocji przed kamerą.

Ile kosztuje nowe auto Andziaks i Luki?

Nie trzeba było długo czekać, by fani i internauci zaczęli spekulować, ile może kosztować nowy Range Rover influencerów. Analizę przeprowadzono między innymi na popularnym profilu tiktokowym „kacperodsamochodów”. Według autora nagrania podstawowa cena nowego dużego Range Rovera wynosi co najmniej 700 tysięcy złotych. Gdy do tej kwoty doliczy się koszt satynowego lakieru, czarnych felg oraz dodatkowego wyposażenia, finalna wartość pojazdu może wynosić nawet milion złotych.

Reakcje internautów na luksusowy zakup influencerów

Luksusowy zakup Andziaks i Luki nie przeszedł bez echa w sieci. W komentarzach pod filmem i w mediach społecznościowych zaroiło się od gratulacji. Wielu fanów wyraziło podziw, podkreślając, że ciężką pracą w sieci zasłużyli na taki wydatek.

