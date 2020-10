"Love Island": Oto finałowy skład! Kto ma największe szanse na wygraną? Oto faworyci!

To już ostatnie dni drugiej edycji programu "Love Island". Po 6. tygodniach dowiemy się, która para powtórzy sukces Sylwii Madeńskiej i Mikołaja Jędruszczaka. W ostatnim odcinku pożegnaliśmy Oliwię i Mikołaja, a w grze pozostały już tylko trzy pary, które znalazły się w wielkim finale! Teraz już wszystko w rękach widzów, którzy mogą głosować na swoich ulubieńców, za pośrednictwem aplikacji. A kto zdaniem internautów ma największe szanse na wygraną? Zobaczcie!

Wielki finał drugiej edycji programu "Love Island" odbędzie się już w najbliższy piątek, 9. października. Na ostatniej prostej program musieli opuścić Mikołaj i Oliwia. Para w pięknych słowach pożegnała się z pozostałymi uczestnikami.

Jeszcze raz Wam dziękuję bardzo za ten wspólnie spędzony tutaj czas. Jesteście zaje****stą ekipą i nie myślałem, że spotkam tu tak świetnych ludzi i spędzę tak super ten czas, który tutaj mogłem być. Do końca życia będę to pamiętał, na pewno - powiedział Mikołaj.

Chciałabym dodać, że po prostu świetnie spędzony czas, wiadomo, będziemy to pamiętać do końca życia i mega ludzi tutaj poznałam gdzie bym gdzie indziej chyba nie poznała, mimo tego, jakie różne rzeczy mi się działy w życiu, to tutaj to była ta najlepsza rzecz tak naprawdę - dodała Oliwia.