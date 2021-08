"Love Island": Waleria będzie miała dziecko z Piotrkiem? Jej odpowiedź zaskakuje!

Waleria Szewczyk to jedna z najbardziej charyzmatycznych uczestniczek 3. edycji "Love Island". Choć od jej występu w programie minęło już sporo czasu, to jednak teraz grono fanów obserwuje jej poczynania za pośrednictwem Instagrama. Jej związek z Piotrkiem kwitnie, więc nic dziwnego, że wśród pytań od internautów pojawiło się pytanie o... dzieci! Czy za jakiś czas usłyszymy radosną nowinę u Walerii i Piotrka? Czy dziecko jest marzeniem Walerii? Zobaczcie jej zaskakującą odpowiedź!

"Love Island": Waleria szczerze o macierzyństwie

Waleria i Piotrek to ulubieńcy widzów "Love Island". Za chwilę para będzie świętować pół roku związku, który narodził się właśnie na "Wyspie Miłości". Choć początkowo fani nie wierzyli, że relacja tej dwójki może się udać, to jednak oni z każdym odcinkiem randkowego show udowadniali, że są dla siebie stworzeni. Walerii i Piotrowi udało się dojść do wielkiego finału programu, w którym zajęli drugie miejsce.

Teraz ich losy tysiące fanów śledzi za pośrednictwem Instagrama. Jak widać na instagramowych relacjach Walerii i Piotra, ich miłość kwitnie i najwyraźniej para snuje już razem poważne plany na przyszłość. Jednak czy w tej wspólnej przyszłości, Waleria widzi siebie w roli mamy? Ostatnio jeden z Internautów zadał młodej gwieździe pytanie o... dzieci. Waleria szczerze na nie odpowiedziała!

- Marzyłaś zawsze o dzieciach? Czy jednak miałaś inne priorytety? - zapytał Internauta. - Nie. Zdecydowanie inne priorytety. Mega się stresuję przy dzieciach, to nie dla mnie... przynajmniej na razie - odpowiedziała Waleria.

Wygląda więc na to, że na razie Waleria nie rozmyśla nad powiększeniem rodziny z Piotrem i w najbliższym czasie nie usłyszmy radosnej nowiny od tej pary. Jak wiadomo, Waleria pracuje jako modelka i wygląda na to, że w tej chwili to kariera i dalszy rozwój osobisty, jest dla niej najważniejszy - co oczywiście jest zrozumiałe! Najważniejsze, że Waleria jest szczęśliwa. Oczywiście zakochanym życzymy wszystkiego dobrego!