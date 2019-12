Love Island: Maciej przeprasza Oliwię za oskarżenia dotyczące sponsora! "Dałem się zmanipulować"

Maciej i Oliwia to pierwsza para z "Love Island", która postanowiła się rozstać. Nie obyło się bez kontrowersji. Uczestnik opublikował w sieci wiadomości, świadczące o tym, że jego była partnerka ma sponsora. Tajemniczy mężczyzna miał utrzymywać ją, kiedy mieszkała w Wielkiej Brytanii. Oliwia początkowo nie komentowała doniesień ale w końcu przerwała milczenie mówiąc, że nigdy nie była prostytutką, W sieci rozpętała się burza. Teraz Maciej przeprasza kobietę za te oskarżenia. Co się zmieniło?

Maciej z Love Island przyznał, że publiczne oskarżenie Oliwii o sponsoring było brakiem klasy i przeprosił ją za swoje zachowanie. Na story postanowił odpowiedzieć na kilka pytań od fanów, którzy byli ciekawi jak rozwiązała się ta sytuacja:

Maciej przyznał, że padł ofiarą manipulacji ze strony Artura (rzekomego sponsora), który nie może pogodzić się z tym, że Oliwia od niego odeszła i postanowił zniszczyć jej aktualny związek:

Czasu nie cofnę, ale przeprosiłem, że dałem się zmanipulować Arturowi. On jest w niej dalej zakochany i chciał nam namieszać. Wiedział jak to się skończy i myślał, że Oli wróci wtedy do UK. Fakt faktem, Oli też nie wszystko mi powiedziała, ale źródłem całego zamieszania był odrzucony, zakochany Artur.