"Love Island": Julia Nowakowska komentuje wygraną w show! Jak ocenia pierwsze dni z Dominikiem poza luksusową willą? 

Julia Nowakowska postanowiła podsumować pobyt w "Love Island" na Instagramie. Odniosła się między innymi do swojej relacji z Dominikiem. Ich decyzja o wzięciu udziału w miłosnym show Polsatu na zawsze odmieniła ich życie. To właśnie oni podbili serca widzów i zasłużyli na główną wygraną w programie. Czy te kilka dni po opuszczeniu luksusowej willi zmieniły coś w ich relacji? Zobaczcie, jak tę przygodę podsumowała zwyciężczyni drugiej edycji!

Julia Nowakowska i Dominik Grot to najgorętsze nazwiska drugiej edycji "Love Island. Wyspy Miłości". To właśnie oni zwyciężyli w programie! W wielkim finale postawili na uczucie, które narodziło się pod okiem kamer, a z willi wyjechali bogatsi nie tylko o miłość ale również o 100 000 zł.

Od wyemitowania finału niedługo minie już tydzień, a Julia Nowakowska dopiero dziś zdecydowała się na opublikowanie oficjalnego podsumowania swojej przygody w "Love Island". Zwyciężczyni show przyznała, że Dominik jest tym jedynym:

Witam Was Kochani ♥️ Nawet nie umiem ubrać w słowa wszystkich emocji, które teraz nam towarzyszą. Serdecznie dziękujemy naszym przyjaciołom, rodzinie i wszystkim, którzy nas wspierali. @loveislandpoland dzięki Wam znalazłam swoją idealna drugą połówkę . Oboje jesteśmy wdzięczni za możliwość przeżycia wspaniałej przygody i poznania cudownych ludzi. To było niesamowite doświadczenie. Te chwile pozostaną w naszej pamięci na zawsze. Nie możemy się doczekać co będzie dalej. Jesteśmy Wam wdzięczni za oddane na nas głosy oraz niesamowicie miłe komentarze i wiadomości. Jesteście kochani! DZIĘKUJEMY ♥️

Dominik Grot dodał:

Internauci wciąż są zachwyceni ich relacją i życzą im, żeby ich związek przetrwał próbę czasu już z dala od luksusowej willi.

- Gratulacje❗️ Oboje piękni i kochani. Oby wam się wiodło jak najlepiej ♥️

- Cudowna para, aż milo popatrzeć na Was słodziaki. ♥️💯

- Dalej to musi być ślub bo taka piękna ta Wasza miłość 🙈💕

- Należało wam się ❗Widać uczucia🔥 za to Igor z Magda porażka kompletna🤣🤣🤣

- Mega pasujecie do siebie. Idealnie dobrani, szczęścia! 😍🥰🤭🤗😱