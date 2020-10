Za nami finał drugiej edycji "Love Island" w Polsacie. Zwycięzcami zostali Julia Nowakowska i Dominik Grot, którzy w finale show pokonali dwie pozostałe pary. W najważniejszym momencie odcinka uczestniczy musieli zadecydować, czy wybierają miłość czy pieniądze - 100 tys. złotych. Ostatecznie oboje wybrali kopertę z napisem "miłość", dzięki czemu główna wygrana trafiła do podziału. Ale czy widzowie wierzą ich uczucie? Zobaczcie, co piszą w sieci!

"Love Island 2": Julia i Dominik wygrali! Czy ich relacja jest prawdziwa?

To widzowie przesądzili o wygranej Julii i Dominika w drugiej edycji "Love Island". Przez cały czas trwania show Nowakowska i Grot wzbudzali największą sympatię widzów. Do ich decyzji należało, czy wolą pieniądze czy rzeczywiście stawiają na miłość. Ostatecznie wybrali to drugie, choć niektórzy fani show nie są o przekonani o szczerości tej relacji:

Mógł brać kasę🤦‍♂️🤦‍♂️ Ona i tak z nim nie będzie. Za miesiąc ogłoszą ze koniec związku. Bo życiu realnym do siebie nie pasowali. Nie pasują, to było takie sztuczne i ustawione, żałosne Wszystko co dobre, szybko się kończy Wątpię, żeby ta relacja przetrwała- czytamy na Instagramie programu.

Na szczęście pozytywnych komentarzy jest znacznie więcej:

Wygrało prawdziwe uczucie Dominik wygral program już samym śmiechem nawet Zasłużone! 🔥 Gratuluję! 💕 Szczęścia i wytrwałości słodziaki - czytamy.

Czy ich miłość rzeczywiście przetrwa? O tym przekonamy się już wkrótce!

Komu kibicowaliście najbardziej?