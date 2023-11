Louis Tomlinson przeżywa osobisty dramat. Nie żyje jego młodsza siostra, Félicité. 18-latka, która na co dzień zajmowała się modelingiem i marzyła o zostaniu projektantką, odeszła w środę 13 marca. Jak podaje zagraniczna prasa, nastolatka nagle poczuła się źle. Wezwani do jej mieszkania w Londynie ratownicy medyczni byli bezsilni. Choć nie podano oficjalnej przyczyny śmierci, zagraniczna prasa twierdzi, że był to atak serca!

Nie żyje młodsza siostra Louisa Tomlinsona z One Direction

Louis Tomlinson jest wstrząśnięty nagłą śmiercią swojej siostry. Jak podaje "The Sun", wokalista One Direction niemal od razu odwołał wszystkie zobowiązania zawodowe, ponieważ nie jest w stanie spotykać się ze swoimi fanami. Przypomnijmy, że to nie pierwsza taka tragedia w życiu artysty. W 2016 roku Louis Tomlinson pożegnał swoją mamę. Johannah Poulston zmagała się z ostrą białaczką. Niestety, nie udało się jej uratować.

Gwiazdor po śmierci swojej mamy zupełnie się załamał. Do tego stopnia, że został nawet aresztowany przez swoje agresywne zachowanie. Mamy nadzieję, że tym razem ten dramat nie wpłynie na niego aż tak destrukcyjnie...

Louis bardzo kochał swoją siostrę

Félicité Tomlinson próbowała swoich sił jako modelka

Nastolatka marzyła o karierze projektantki mody

Gwiazdor przeżywa trudny okres

