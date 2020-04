Linie lotnicze powoli wracają do życia. Przewoźnicy przedstawiają procedury jakie będą obowiązywać na pokładach samolotów. Jak będzie wyglądać podróżowanie w pierwszych miesiącach po wznowieniu lotów? Szykuje się sporo zmian.

Latanie w obliczu pandemii koronawirusa. Linie lotnicze zabierają głos

KLM i Air France

Francuskie i holenderskie linie lotnicze planują wznowić loty z i do Polski już na początku maja. Na razie plany dotyczą jedynie połączenia do Warszawy. Loty KLM do Amsterdamu planowane są już na 3 maja a Air France do Paryża na 10 maja. Jednak ostateczna decyzja będzie należała do władz państwowych w zależności od poziomu epidemii.

Obie linie wprowadzają mnóstwo środków ostrożności, aby zapewnić podróżnym oraz załodze najwyższą ochronę. Nowe procedury będą zgodne z instrukcjami międzynarodowych organizacji ochrony zdrowia m. in. WHO. Będzie to m. in. blokada miejsc, dystans społeczny, higiena na pokładzie, uproszczony serwis pokładowy oraz nowe procedury na lotniskach. Czym jest dystans społeczny?

Oznacza to odpowiednie rozsadzenie pasażerów, aby wokół każdego pozostało możliwie najwięcej przestrzeni i pustych foteli. Jest to możliwe, jeśli tylko obłożenie lotu jest niskie, co aktualnie jest bardziej powszechne. Przy wejściu do samolotu Air France rozdaje maseczki pasażerom w przypadku, gdy na rejsie jest więcej osób” – informuje przewoźnik francuskich linii lotniczych

Czy uproszczony serwis pokładowy oznacza brak przekąsek ?

Obecnie serwis pokładowy i oferta gastronomiczna zostały uproszczone tak, aby zminimalizować kontakt między załogą i pasażerami, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich podróżnych. Przykładowo Air France zawiesił oferowanie posiłków i napojów na lotach krajowych i krótkich europejskich. Pasażerowie na lotach międzykontynentalnych otrzymują indywidualnie zapakowane produkty.

Dodatkowo personel pokładowy zarówno KLM jak i Air France jest zobowiązany do noszenia rękawic oraz maseczek ochronnych. Jak informują przewoźnicy, samoloty wyposażone będą w środki do dezynfekcji rąk. Podczas lotu jedna z toalet będzie przeznaczona tylko do użytku załogi, co uprości personelowi szczególną dbałość o higienę rąk. Przewoźnicy informują także, że samoloty będą dokładnie dezynfekowane przed każdym lotem, a powietrze w kabinie będzie bardziej suche, a zastosowanie profesjonalnych filtrów pozwoli na usunięcie ewentualnie występujących cząsteczek wirusów.

Poinformowano również o nowych procedurach na lotnisku, w których podróżni proszeni są o zachowanie maksymalnego dystansu przy odprawie a także wyjściu i wyjściu z samolotu. Płatności w większości punktów można dokonać jedynie kartą. Wejście na pokład również odbywać się będzie w małych grupach.

Emirates AirLines

Loty linii Emirates, według najnowszych informacji podawanych przez portal fly4free.pl zostaną wznowione dopiero w lipcu, ale również wprowadzono wiele obostrzeń i środków bezpieczeństwa. M. in. trzeba zrezygnować z bagażu podręcznego. Co w takim razie można wnieść na pokład?

Przedmioty dozwolone w kabinie są ograniczone do laptopa, torebki, teczki lub akcesoriów dziecięcych. Wszystkie pozostałe przedmioty powinny znaleźć się w bagażu rejestrowanym, do którego zostanie dodany limit bagażu podręcznego. Ponadto podróżni są zobowiązani do noszenia maseczek i rękawiczek podczas odprawy i lotu, aż do momentu zejścia z pokładu – informuje linia Emirates.

Personel pokładowy oraz naziemny, mający bezpośredni kontakt z podróżującymi zobowiązany jest do zakładania jednorazowego fartucha ochronnego, gogli, maseczek oraz rękawiczek.

Skanery termiczne monitorują temperatury wszystkich osób wchodzących na teren portu lotniczego. Ponadto na podłodze i w poczekalniach zostały umieszczone fizyczne wskaźniki odległości, aby pomóc podróżnym utrzymać odpowiedni dystans od innych podczas odprawy i wejścia na pokład. Zespół lotniska zainstalował również bariery ochronne przy każdym stanowisku odprawy, aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo pasażerom i pracownikom - oznajmiono w oficjalnym komunikacie.

Przewidziano również odpowiednie odstępy w usadzaniu pasażerów. Zmodyfikowano usługi świadczone na pokładzie – żywność oferowana jest w formie pudełek. Tymczasowo zrezygnowano również z udostępniania czasopism na pokładzie.

Wizz Air

Wizz Air chce wprowadzić automatyczną odprawę. Zwraca uwagę również na zachowanie odległości między pasażerami podczas boardingu i wchodzenia na pokład. Węgierski przewoźnik chce również wprowadzić zupełnie nowy system rozsadzania pasażerów, rezygnując ze środkowego fotela.

Wszystkie dodatkowe opłaty mają być dokonywane online. Ma to dotyczyć również dodatkowych kosztów w przypadku bagażu podręcznego. Personel będzie wyposażony w maski ochronne oraz rękawiczki. Samoloty będą przechodzić dezynfekcję po każdej dobie.

Linie lotnicze prowadzają nowe procedury zarówno na pokładach samolotów oraz na lotniskach.