Dzieci wrócą do szkoły przed 24 maja? Co z zasiłkiem opiekuńczym? Jest komentarz premiera! 

Część dzieci wróci do szkoły już po majówce? Do kiedy będą wypłacane zasiłki opiekuńcze? Premier Mateusz Morawiecki skomentował zamieszanie wokół informacji o zasiłkach i powrotu najmłodszych dzieci do szkół. W miniony piatek 24 kwiatnia odbyła się konferencja prasowa z udziałem Ministra Edukacji Narodowej. Podczas konferencji poznaliśmy dokładne daty matur czy egzaminów ósmoklaisty. Podano również, że szkoły, przedszkola i żłobki będą zamknięte przez kolejne tygodnie - do 24 maja. Co ciekawe, już po konferencji prasowej okazało się, że chociaż szkoły będą zamknięte do 24 maja, to zasiłek opiekuńczy został wydłużony tylko do 3 maja. Czy rodzice, którzy opiekują się dziećmi otrzymają zasiłek po tym terminie? Jest komentarz Mateusza Morawieckiego!

Premier o zasiłkach i powrocie najmłodszych dzieci do szkół

W sobotę odbyła się konferencja prasowa z udziałem Mateusza Morawieckiego. Premier w rozmowie z mediami skomentował zamieszanie wokół zasiłku i powrotu dzieci do szkół. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że władze chcą, żeby najmłodsze dzieci miały zapewnioną opiekę w szkołach przed 24 maja.

Już na początku przyszłego tygodnia przedstawimy to, co sygnalizowaliśmy, a więc sposób przygotowania, sprawowania opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym oraz klas 1 do 3. Z drugiej strony dla tych rodziców, którzy nie będą mogli skorzystać z tej opieki lub z różnych względów ta opieka nie będzie mogła być sprawowana (...), podjąłem decyzję o przedłużeniu zasiłku opiekuńczego- mówił premier.

Premier zapowiedział więc, że niektórzy rodzice będą mogli korzystać z prawa do zasiłku również po 3 maja. Do kiedy? Tego Mateusz Morawiecki nie sprecyzował.

Myślicie, że najmłodsze dzieci wrócą do szkoły już po majówce?

Najmłodsze dzieci wrócą do szkoły po majówce?