Lockdown zostanie jeszcze wydłużony?! Niepokojący komentarz premiera na konferencji prasowej!

Do kiedy będą obowiązywać obostrzenia w Polsce? Czy od 1 lutego zaczniemy choć stopniowo wracać do "normalności"? Mateusz Morawiecki podczas ostatniej konferencji prasowej odpowiedział na pytania, które z pewnością dziś zadają sobie wszyscy. Sprawdźcie, co o ewentualnym luzowaniu obostrzeń powiedział premier. Jego słowa mogą niepokoić!

Kiedy koniec lockdownu w Polsce?

Dokładnie 11 stycznia minister zdrowia poinformował, że wprowadzony kilka tygodni wcześniej "etap odpowiedzialności", który miał obowiązywać do 17 stycznia, zostanie wydłużony do 31 stycznia. Obecnie w Polsce wciąż zamknięte są m.in. galerie handlowe, hotele czy stoki narciarskie. Jedyną zmianą jest powrót uczniów klas 1-3 do szkół - najmłodsze dzieci po zakończonych feriach wróciły do nauczania stacjonarnego. Teraz chyba wszyscy zastanawiają się, czy 31 stycznia zakończy się "etap odpowiedzialności" i czy władze pozwolą na luzowanie obostrzeń.

Mateusz Morawiecki podczas dzisiejszej konferencji prasowej przyznał, że na informacje o tym, jak będzie wyglądać nasza rzeczywistość od 1 lutego będziemy musieli jeszce trochę poczekać. Niestety, słowa premiera nie brzmią zbyt optymistycznie...

W wielu krajach nas otaczających, a także w zachodniej Europie, nieco dalej od nas te restrykcje są coraz większe, coraz ostrzejsze - mówił premier. (...) najwyraźniej eksperci, specjaliści w Europie Zachodniej widzą już teraz działanie trzeciej fali i działanie tego zmutowanego korowirusa.

Premier przyznał, że cały czas trwają rozmowy, czy i jak ma wyglądać rzeczywistość w Polsce od lutego.

Nie możemy tego lekceważyć, dlatego mimo iż u nas sytuacja wygląda na nieco bardziej stabilną, choć przecież poziom zgonów cały czas smuci, niepokoi to jednak mimo względnie lepszej sytuacji niż u niektórych naszych sąsiadów chcemy jeszcze cały czas poczekać do końca tego tygodnia, do początku przyszłego, żeby przedstawić, jak może wyglądać funkcjonowanie poszczególnych branż od 1 lutego. Nie wykluczamy pewnych zmian w reżimie sanitarnym, który będzie przez naszych kolegów ministrów wypracowywany we współpracy z poszczególnymi branżami, ale dziś jest za wcześnie, żeby coś takiego obiecać - przyznał Mateusz Morawiecki.

Przypominamy, że m.in. władze Niemiec przedłużyły lockdown do 14 lutego, a we Francji od kilku dni obowiązuje godzina policyjna.

Myślicie, że w Polsce obostrzenia będą łagodzone, czy wręcz przeciwnie?

Zobacz także: Kiedy starsze dzieci wrócą do szkoły? Minister edukacji i nauki wskazuje konkretny termin!

Premier przyznał, że wciąż nie wiadomo, kiedy rozpocznie się łagodzenie obostrzeń.

East News

Czy 31 stycznia zakończy się "etap odpowiedzialności"?