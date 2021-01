Kiedy starsze dzieci wrócą do szkoły? Minister edukacji i nauki wskazuje konkretny termin! 

Przemysław Czarnek w najnowszym wywiadze zdradził możliwy termin powrótu starszych uczniów do szkół. Czy wkrótce wszyscy uczniowie będą mogli zakończyć naukę zdalną? Minister edukacji i nauki nie ukrywa, że w pierwszej kolejności do szkoły będą wracać dzieci z klas VIII i maturalnych. Przemysław Czarnek wskazał, kiedy najprawdopodobniej wrócą do nauki stacjonarnej!

Starsi uczniowie wrócą do szkoły?

W związku z pandemią koronawirusa w Polsce już od wielu tygodni funkcjonuje nauczanie zdalne. Podczas ostatniej konferencji prasowej minister zdrowia poinformował, że po feriach zimowych, czyli od 18 stycznia, do nauki stacjonarnej wrócą najmłodsi uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III). Teraz chyba wszyscy rodzice starszych dzieci i młodzieży zastanawiają się, kiedy ich pociechy będą mogły zakończyć naukę zdalną i wrócić do szkoły. Szef Ministerstwa Edukacji i Nauki w rozmowie z Onetem zdradził, że w pierwszej kolejności do nauczania stacjonarnego będą mogli wrócić uczniowie klas VIII i maturalnych. Kiedy będzie to możliwe?

W tym optymistycznym wariancie, jeśli nie będzie się zwiększała liczba zarażeń, nie trafi do nas trzecia fala, mam nadzieję, że już w lutym będziemy mogli przynajmniej w systemie hybrydowym puścić do szkół, do systemu stacjonarnego uczniów klas VIII i klas maturalnych, bo oni tego bardzo potrzebują z uwagi na egzaminy- Przemysław Czarnek zdradził w rozmowie z dziennikarzem Onetu.

A co z pozostałymi uczniami? Kiedy będą mogli wrócić do szkoły? Minister edukacji i nauki podkreśla, że jest to uzależnione od sytuacji epidemicznej w naszym kraju- jeżeli sytuacja będzie się poprawiać, dzieci będą mogli powoli wracać do szkoły.

Będziemy hybrydowo próbowali puszczać do szkół pozostałe roczniki szkolne na zasadzie takiej, żeby nie było tłoku w szkole, by transmisja wirusa była na najniższym poziomie- mówił minister edukacji i nauki.

Przemysław Czarnek nie ukrywa jednak, że decyzja o ewentualnym powrocie kolejnych uczniów do szkół będzie podejmowana w lutym lub marcu.

Zobacz także: Lockdown w Polsce aż do kwietnia? Nieoficjalnie wiadomo, że restrykcje nie zostaną szybko zniesione

Możliwe, że uczniowie klas VIII i klas maturalnych w lutym będą mogli wrócić do nauczania stacjonarnego.

East News

Minister edukacji i nauki nie ukrywa, że w sprawie pozostałych uczniów decyzję będą podejmowane nie wcześniej niż w lutym, marcu.