Szykuje się wielki kinowy hit! Pierwsza część "Listów do M." obejrzało miliony widzów w kinach. Zaś już 13 listopada do kin wejdzie druga część komedii romantycznej, w której pojawi się cała plejada gwiazd - m.in. Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Zielińska czy Agnieszka Dygant! Zobacz: Kożuchowska gwiazdą "Listów do M. 2". Pokazała pierwsze zdjęcia z planu świątecznego hitu

Listy do M. 2 - zwiastun!

My mamy dla Was pierwszy zwiastun "Listów do M. 2"! Nas zachwyciła najbardziej ostatnia scena z Agnieszką Dygant i Piotrem Adamczykiem. O co chodzi? Zobaczcie koniecznie całość!

W obsadzie zobaczymy również Macieja Zakościelnego, Magdalenę Lamparską, Tomasza Karolaka czy Martę Żmudę-Trzebiatowską.

Czekacie na "Listy do M. 2"?

