Ed Sheeran to obecnie jeden z najpopularniejszych artystów na świecie. Jego piosenki "Perfect" czy "Shape of You" to jedne z najczęściej puszczanych piosenek w rozgłośniach radiowych na całym świecie. Nic dziwnego, że koncert młodego muzyka w Polsce cieszył się tak dużym zainteresowaniem. Gdy bilety na pierwszy koncert rozeszły się dosłownie w kilka minut, organizatorzy zaproponowali artyście drugi występ, dzień po pierwszym. Ed zgodził się, a bilety znów rozeszły się jak świeże bułeczki. Fani Eda od rana czekają na otwarcie bramek na Stadionie Narodowym w Warszawie, żeby zająć najlepsze miejsca na płycie, a artysta przedstawił organizatorom koncertu swój rider czyli tzw. listę żądań. Co musi znaleźć się w garderobie Eda przed dzisiejszym koncertem?

Lista wymagań Eda Sheerana przed koncertem w Polsce

Rider Eda zaskakuje! Organizatorzy koncertu na Stadionie Narodowym mieli dużo łatwiejsze zadanie w przypadku zrealizowania listy żądań Eda niż to miało miejsce jeszcze kilka tygodni temu, gdy do Polski przyleciała Beyonce. Gwiazda zażądała, żeby jej garderoba była świeżo pomalowana na biało. Miały znaleźć się w niej białe zasłony oraz skórzane sofy. Z kolei w toalecie musiała mieć... czerwony papier toaletowy. Przy wymaganiach Beyonce, prośby Eda wydają się bardzo skromne! Młody artysta poprosił, żeby w jego garderobie znalazły się: butelki Robinsons Squash, sześciopak Coca-Coli, sześciopak dietetycznej coli, sześciopak Fanty Orange, sześciopak Sprite'a i słoik miodu Manuka. Okazuje się, że zakupy dla Eda kosztowały organizatorów ok. 57 funtów.

Bilety na koncerty Eda sprzedały się jak świeże bułeczki, choć nie były tanie. Najtańszy kosztował ok. 250 złotych, ale cieżko było go dostać. Niektórzy sprzedawali swoje bilety w sieci, a ich ceny osiągały jeszcze kilka dni temu nawet 1000 złotych! I to nawet nie były bilety VIP ;)

Ed Sheeran przyleciał do Polski

East News

Artysta zagra w Warszawie dwa koncerty