Dziś poznaliśmy nominowanych do Teen Choice Awards 2015. Gala odbędzie się już 16 sierpnia w Los Angeles, a poprowadzą ją Gina Rodriguez, Josh Peck i Ludacris. Na scenie wystąpią Little Mix i 5 Seconds of Summer. Wśród wręczających - m.in. Britney Spears!

A kto ma szansę na nagrody? Oto pełna lista nominowanych:

Król Socia Media:

Bruno Mars

Jimmy Fallon

Justin Bieber

Justin Timberlake

LeBron James

Pitbull

Królowa Social Media:

Caitlyn Jenner

Katy Perry

Miley Cyrus

Nicki Minaj

Selena Gomez

Taylor Swift

Choice Twit:

Justin Bieber

Justin Timberlake

Katy Perry

Shakira

Taylor Swift

Lady Gaga

Choice Instagrammer:

Ariana Grande

Beyonce

Justin Bieber

Kim Kardashian

Kylie Jenner

Selena Gomez

Choice Fandom:

5SOSFAM

Directioners

ELF

Harmonizers

LittleMonsters

Lovatics

Artysta roku:

Jason Derulo

Nick Jonas

Shawn Mendes

Pitbull

Ed Sheeran

Sam Smith

Artystka roku:

Iggy Azalea

Selena Gomez

Ariana Grande

Demi Lovato

Rihanna

Taylor Swift

Grupa męska:

5 Seconds of Summer

Fall Out Boy

Imagine Dragons

Maroon 5

One Direction

OneRepublic

Grupa damska:

The Barden Bellas

Cimorelli

Fifth Harmony

Haim

Icona Pop

Little Mix

Miłosna piosenka:

“Black Magic”, Little Mix“Earned It”, The Weeknd

“Night Changes”, One Direction

“Sledgehammer”, Fifth Harmony

“Sugar”, Maroon 5

“Thinking Out Loud”, Ed Sheeran

Piosenka o końcu miłości:

“Bad Blood”, Taylor Swift featuring Kendrick Lamar

“Don’t”, Ed Sheeran

“Ex’s & Oh’s”, Elle King

“The Heart Wants What It Wants”, Selena Gomez

“Lips Are Movin’”, Meghan Trainor

“Where Are Ü Now”, Jack Ü and Justin Bieber

Piosenka na imprezę:

“Bitch Better Have My Money”, Rihanna

“Blank Space”, Taylor Swift

“I Want You to Know”, Zedd featuring Selena Gomez

“No Control”, One Direction

“Shut Up and Dance”, Walk the Moon

“Uptown Funk”, Mark Ronson featuring Bruno Mars

