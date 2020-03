Lilka w "M jak miłość" przypomni sobie twarz gwałciciela! To pracownik w przychodni Rogowskich?

Lilka w „M jak miłość” po brutalnym gwałcie nie zgłosiła się na policję. To Mateusz na własną rękę próbuje znaleźć sprawcę, ale sprawy nie ułatwia fakt, że dziewczyna nic nie pamięta. Testy DNA potwierdziły, że ojcem dziecka, którego spodziewa się Lilka, jest gwałciciel, a ona sama coraz poważniej rozważa aborcję.

W końcu pojawia się cień nadziei na odnalezienie sprawcy. Dziewczyna powoli przypomina sobie pojedyncze szczegóły, a jednym z nich jest charakterystyczny tatuaż! Taki sam ma pracownik przychodni Rogowskich! To on jest gwałcicielem Lilki?

Lilka w "M jak miłość" przypomni sobie gwałciciela?

W 1503. odcinku „M jak miłość” Lilka coraz poważniej będzie myślała o przerwaniu ciąży i wtedy nieoczekiwanie zacznie jej wracać pamięć z dnia, kiedy została zgwałcona. Niestety, nie przypomni sobie twarzy oprawcy, ale tatuaż na nadgarstku.

Szybko okaże się, że sztylet, który pamięta Lilka, ma ratownik medyczny w przychodni, gdzie pracują Marysia i Artur Rogowscy. Młody, przystojny ratownik wzbudzi podejrzenia samej Marysi, która od razu zauważy, że mężczyzna wygląda podejrzanie.

Czy to on zgwałcił Lilkę? Jako ratownik medyczny ma dostęp do leków, również tych odurzających!

To Mateusz jest największym wsparciem dla Lilki!

Mateusz próbuje sam znaleźć gwałciciela Lilki!