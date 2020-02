Lilka w "M jak miłość" dowie się, kto jest ojcem jej dziecka! Ta wiadomość będzie ciosem...

Po tym, jak Lilka w „M jak miłość” dowiedziała się o ciąży jej życie zmieniło się całkowicie. To nie brutalny gwałt jest teraz jej jedynym problemem, ale niechciana ciąża. Dziewczyna może liczyć na pełne wsparcie ze strony Mateusza, który chce uznać to dziecko bez względu na to, kto jest jego ojcem. Jednak Lilka nie jest w stanie zaakceptować faktu, że miałaby urodzić dziecko gwałciciela. W 1503 odcinku „M jak miłość” Lilka i Mateusz zdecydują się zrobić w tajemnicy badania DNA na ojcostwo. Jednak ich wynik, będzie dla obojga ciosem!

Z kim jest w ciąży Lilka w "M jak miłość"?

W 1503 odcinku „M jak miłość”, który zobaczymy 17 marca okaże się, kto jest ojcem dziecka Lilki. Para podstępem zwolni się ze szkoły, aby mieć wolny dzień i udadzą się po odbiór wyników. Przez cały czas będą mieli nadzieję, że to mimo wszystko dziecko Mateusza, jednak informacja, którą otrzymają od lekarza potwierdzi obawy dziewczyny.

Niestety to nie będzie dziecko Mateusza, co oznacza, że jego ojcem jest bandyta, który zgwałcił dziewczynę. Lilka, która do tej pory była w złej kondycji psychicznej, teraz zupełnie się załamie! Zacznie wprost mówić o aborcji, o czym poinformuje swoją matkę i Mateusza. Czy bliscy jej na to pozwolą? Jaką decyzję podejmie dziewczyna?

Lilka jest załamana tym, co ją spotkało. Chciała się nawet targnąć na własne życie!

Mateusz za wszelką cenę chce znaleźć gwałciciela!