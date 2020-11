Lilka i Mateusz z "M jak miłość" zginą w pożarze? Banach podpali dom z rodziną w środku?

W "M jak miłość" dojdzie do kolejnego dramatu? Najnowszy sezon wywołuje ogromne emocje wśród fanów serialu. Ostatnio okazało się, że wkrótce zaginą dzieci Izy (Adriana Kalska) i Marcina (Mikołaj Roznerski), a Kinga Zduńska (Katarzyna Cichopek) trafi do szpitala po tym, jak spadmie ze schodów i straci przytomność. Niestety, teraz okazuje się, że już w 1546. odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 30 listopada, może dojść do kolejnej tragedii!

Lilka i Mateusz zginą w pożarze?

Już w najbliższy poniedziałek Telewizyjna Dwójka pokaże najnowszą odsłonę "M jak miłość". Tym razem największe emocje z pewnością wywoła wątek ojca Lilki (Monika Mielnicka)! Pijany Banach (January Brunov) pojawi się w Lipnicy i będzie chciał nocować w rodzinnym domu! Mężczyzna będzie chciał również wyciągnąć pieniądze od byłej żony i córki. Banach wybuchnie kiedy Lilka spróbuje wyrzucić go z domu!

- Ty gówniaro, to też jest mój dom!

- Tato, idź stąd... Proszę cię… Nie rób mi wstydu!

- Ojca się wstydzisz, tak?!

Mężczyzna najpierw zacznie się przepychać z Mateuszem, a później także z byłą żoną. Pijany i agresywny Banach ucieknie dopiero na widok radiowozu. Kiedy policja pojawi się na miejscu awantury, Banachowa (Dorota Chotecka) odmówi złożenia skargi i powie, że jej mąż nic takiego nie zrobił - chociaż Sonia będzie ją namawiać, żeby zaczęła walczyć z byłym mężem.

Niestety, kilka godzin później Banach wróci do Lipnicy! I tym razem przyniesie kanister z benzyną… gotów podpalić swój dawny dom, z całą rodziną w środku! Czy w Lipnicy dojdzie w końcu do tragedii?

Tego dowiemy się z nowego odcinka "M jak miłość"!

