Aniela Bogusz, znana w sieci jako Lil Masti, już jakiś czas temu ogłosiła, że zostanie mamą. Teraz Lil Masti zaskoczyła fanów nagraniem z ... sali porodowej! Influencerka urodziła? Zobaczcie, co Lil Masti pokazała w najnowszym filmie.

Fani, którzy śledzą losy Anieli Bogusz znanej w internecie jako Lil Masti, doskonale wiedzą, że influencerka i jej partner spodziewają się pierwszego dziecka. Gwiazda już od kilku miesięcy nie ukrywała, że wprost nie może doczekać się, aż maleństwo przyjdzie na świat. Niedawno Lil Masti zdradziła imię, jakie będzie nosiła jej córka, a nawet komentowała już przyszłość, jaka zaplanowała dla latorośli.

Teraz Lil Masti wprawiła swoich fanów w osłupienie, publikując ... nagrania z sali porodowej. Jak się okazało, póki co wizyta w szpitalu była jedynie "próbą" i zapoznaniem z całą infrastrukturą. Trzeba jednak przyznać, że wnętrza działają na wyobraźnię, co zgodnie podkreślili Aniela Bogusz i jej partner.

- My właśnie jedziemy do szpitala, obejrzeć salę porodową i nasz apartament, w którym będziemy po porodzie. Ja już byłam w szpitalu, natomiast Tomek jeszcze nie - wyjaśniła Lil Masti.

Lil Masti i jej partner nie kryli emocji związanych z odwiedzinami w miejscu, w którym już niedługo rozegrają się jedne z najważniejszych wydarzeń w ich życiu. Para przyznaje jednak, że choć teraz planuje "idealny poród", rzeczywistość może wyglądać nieco inaczej.

- Ciężko przewidzieć, jak to będzie, to jest nasz pierwszy poród (...) Ja sobie przewiduję, że będę w takiej pozycji, Ty że będziesz odbierał poród (...) i będziemy się uśmiechać... a w rzeczywistości? - komentowali Aniela Bogusz i Tomasz Woźniakowski.

Lil Masti nie ukrywa radości z faktu, że już niebawem zostanie mamą i chętnie dzieli się z fanami przemyśleniami na temat ciąży. Ostatnio influencerka wyznała nawet, że ... chciałaby uwiecznić przebieg porodu na filmie!

Zobacz także

- Ja bym bardzo chciała uwiecznić te chwile, te emocje na filmie. Natomiast jak będzie to nie wiem. To nie jest tak łatwo technicznie do tego podejść, bo nie wiem kiedy i gdzie zacznie się poród. Może się zacząć np. w nocy. Ale mam nadzieję, że uda nam się nagrać i będę miała tę pamiątkę, bo to są takie momenty, no jeden taki moment w życiu - przyznała Lil Masti.