Lil Masti, czyli Aniela Woźniakowska, po raz drugi została mamą, rodząc syna Hektora. Dziecko przyszło na świat trzy tygodnie przed terminem, a relacja z pierwszych dni po porodzie natychmiast wywołała burzę emocji. Influencerka opublikowała na Instagramie nagranie, na którym pokazała swój brzuch dzień po porodzie, bez retuszu. Podzieliła się także ważnym przemyśleniem. Tymi słowami chce trafić w serca innych kobiet.

Tak wygląda ciało Lil Masti dzień po porodzie

Na nagraniu Lil Masti otwarcie opowiadała, jak czuje się po narodzinach syna Hektora. Podkreśliła, że tym razem urodziła siłami natury i czuje się znacznie lepiej niż po poprzednim porodzie, kiedy konieczne było cesarskie cięcie. Po cesarce miała problemy z wyprostowaniem się i pionizacją. Teraz, jak mówi sama Lil Masti, jest "rewelacja, nic mnie tu nie ciągnie, normalnie sobie chodzę". Podkreśliła, że nie zważyła się jeszcze po porodzie, ale najważniejsze dla niej jest to, że czuje się bardzo dobrze fizycznie i psychicznie oraz ma mnóstwo energii. Dzieląc się swoim osobistym nagraniem, dodała również wpis:

Ciało kobiety 1 dzień po porodzie. Każda z nas jest inna i proces powrotu do formy po porodzie jest indywidualny. Kluczowe jest kochanie swojego ciała oraz dbanie o siebie, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Celebrujmy te zmiany jako dowód siły i piękna przyjścia na świat największego skarbu jakim jest mały człowiek napisała na Instagramie.

Lil Masti urodziła synka 3 marca 2026 roku.

Internauci wspierają Lil Masti po porodzie

Internauci niezwykle pozytywnie odebrali post Lil Masti. W komentarzach można było przeczytać:

Widać po tobie jak dużo lepiej się czujesz po porodzie naturalnym. Sama miałam nagła cesarkę i nie rozumiem, jak inne kobiety ujmują mamom po cesarce że “poszły na łatwiznę”. Ja się czułam dosłownie, jakby mnie czołg przejechał, ból po operacji był nie do opisania przez dosyć długi czas. Spokojnego połogu i dużo zdrówka dla was

Wyglądasz świetnie kwitnąco i promiennie. Dużo zdrowia dla Was

Bardzo dobrze, że to pokazujesz. Wg mnie to jest wartościowy kontent

Bardzo potrzebne wielu kobietom, dziękuję pisały internautki.

