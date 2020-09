Lidl wyprzedaje idealne buty na jesień za 99 złotych! Są 3 razy tańsze niż kultowy model z Reserved

Jakie modne i wygodne buty wybrać na jesień? Odpowiedź jest jedna: oczywiście botki na stabilnym i niewielkim obcasie. Wybierając idealny model na sezon jesienno-zimowy 2020/2021 powinnaś skupić się na jak najbardziej klasycznym fasonie, który będzie tak uniwersalny, że posłuży ci kilka sezonów. A po drugie, powinnaś zdecydować się na stonowaną kolorystykę. Beże, karmele, delikatne brązy, zgaszone zielenie, czernie i szarości - to właśnie te kolory to podstawa zbliżającej się jesieni. Idealne botki, wpisujące się w te wszystkie trendy, udało się nam znaleźć w Lidlu. Najbardziej klasyczne sztyblety świata możecie kupić w tym dyskoncie już za 99 złotych! Jak wyglądają? Zobaczcie poniżej.

Zobacz także: Oto najmodniejsze buty na jesień 2020: botki, lordsy, szpilki, balerinki i inne. Ceny już od 119 złotych

Botki z Lidla dostępne są w trzech kolorach: szarym, czarnym i beżowym. Każda z par dostępna jest w standardowej rozmiarówce od 36 do 41. Cena za parę to 99 złotych.

Lidl

My zdecydowanie polecamy wam zaprzyjaźnić się na dłużej z modelem w kolorze beżowym. Dlaczego? Ze względu na to, że są najbardziej uniwersalnym wyborem tej jesieni. Będą pasować do większości stylizacji - szczególnie do mom jeans w jasnym kolorze i do kwiecistych sukienek midi lub maxi.

Lidl

Dla porównania zerknijcie na bardzo podobny model botków, które udało się nam znaleźć w Reserved. Botki, które widzicie poniżej, kosztują 249 złotych - znajdziecie je w najnowszej kolekcji jesienno-zimowej tej sieciówki.

Reserved

Skusicie się na beżowe botki w tym sezonie?