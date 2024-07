1 z 7

Na początku ubiegłego roku Lidia Kopania miała swoje pięć minut za sprawą kontraktu reklamowego z marką Alles, tworzącą zmysłową bieliznę. Wokalistce udało się wygryźć Natalię Siwiec, która wcześniej reklamowała produkty wspomnianej firmy. Jej przygoda z show-biznesem zaczęła się jednak wcześniej, a jednym z największych sukcesów w jej karierze - obok wydania płyty na rynku niemieckim z Kind Of Blue - był występ na Eurowizji w 2009 roku. Przypomnijmy: Była reprezentantka na Eurowizji zdradza kulisy konkursu. Dlaczego ciągle przegrywamy?

Artystka przygotowuje się do wydania nowej płyty. Krążek został nagrany w Niemczech, a jego premiera przewidziana jest na listopad. Zanim album trafi do sklepów możemy nacieszyć oczy zmysłową sesją z której zdjęcia trafią na okładkę wydawnictwa i do jesiennego albumu bielizny.

Jak wam się podoba prawie rozebrana Lidia?

