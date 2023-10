Gwiazda mediów społecznściowych Lexy Chaplin od dwóch lat robi niezwykłą karierę w sieci. Jej profil na Instagramie śledzi 1.6 mln osób, na TikToku grubo ponad 2 mln. Drugi rok z rzędu wywalczyła drugie miejsce w prestizowym plebiscycie Party Young, w którym zdobyła niemal 150 tysięcy głosów!

Moi cudowni obserwatorzy wiedzą, że mam za sobą trudniejszy czas, więc każdy, nawet najmniejszy sukces jest dla mnie na wagę złota! I bardzo im za to dziękuję - mówiła niedawno w wywiadzie dla "Party".

O co chodzi? Fani świetnie wiedzą - w marcu Lexie rozstała się ze swoim chłopakiem Marcinem Dubielem i bardzo mocno to przeżyła. My postanowiliśmy zapytać ją o plany na przyszłość, te nieco bardziej odległe. Gdzie widzi się za 10 lat? Będzie miała wówczas 32 lata i... deklaruje zdecydowanie:

Chciałabym mieć dzieci!

Ile? Kiedy? Jaki warunek musi być spełniony? Wszystko to zdradziła w rozmowie z dziennikarką portalu Party.pl! Zobaczcie sami.