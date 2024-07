1 z 6

Anna Lewandowska zaledwie kilka tygodni została mamą, a już teraz zachwyca niemal idealną sylwetką. Jak ona to robi? Wiadomo jest, że pomaga jej w tym tak zwana "pamięć mięśniowa" i Lewandowska w związku z tym, że intensywnie ćwiczyła, przygotowała swój organizm i ciało w odpowiedni sposób. Ale oczywiście to nie wszystko. Ania już tydzień po porodzie stopniowo zaczęła wracać do treningów - oczywiście niezbyt obciążających, aby już na samym początku nie przedobrzyć.

Zobacz też: Mama Ani zdradziła nieznane fakty z życia Lewandowskich! Co Ania i Robert zrobili od razu po ślubie? ;)

Teraz przyszedł czas na dodatkowe wsparcie. Ania zamieściła zdjęcia na Instagramie w bardzo obcisłej koszulce! Zdjęcie zostało zrobione w siłowni, a obok niej stoi oczywiście Robert! ;)

Jak prezentuje się Ania? Zobaczcie TO ZDJĘCIE W NASZEJ GALERII!

Więcej: Mama Anny Lewandowskiej wspomina narodziny córki: "Czułam obecność Maryi"