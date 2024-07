Popularne trenerki Ewa Chodakowska i Anna Lewandowska nie ustają w motywowaniu do ćwiczeń i zdrowego trybu życia.

Na ich profilach na Facebooku znaleźliśmy dwa treningi! Jeden idealny na plażę - jogging i wyskoki proponuje Chodakowska, a drugi na salę gimnastyczną - wzmacnianie mięśni z elementami karate - w wykonaniu Lewandowskiej. Które ćwiczenia wolicie - z Ewą czy z Anią?

Wygląda na to, że internautom bardziej przypadła do gustu propozycja Chodakowskiej - 223 tys. wyświetleń po kilku godzinach, podczas gdy Ania ma „tylko” 67 tys. w podobnym czasie. Może dlatego, że Ewa Chodakowska jest nadal bardziej popularna niż Anna Lewandowska. Lewandowska jednak depcze jej po piętach - ostatnio została nawet ekspertem od zdrowia (Zobacz: Lewandowska o refluksie - ten wpis zaskoczył fanów). A tego Ewa jeszcze nie robiła.

A my najbardziej lubimy, gdy Ewa i Ania zajmują się tym, w czyn są najlepsze - treningami. Aż chce się poćwiczyć!

Jak wypoczywać to tylko aktywnie ❤️❤

Posted by Ewa Chodakowska on 23 lipca 2015