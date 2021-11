Ania i Robert Lewandowscy nigdy wcześniej nie mówili tego o sobie publicznie! 

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski niezbyt często pokazują się na salonach, bo oboje są bardzo zapracowani, ale gdy już wyjdą na wielką galę, wyglądają jak... milion dolarów! Trenerka pochwaliła się właśnie zdjęciem z Robertem przed wyjściem na wielką galę w Monachium. Robert założył klasyczny garnitur, ale za to Ania zdecydowała się na czarną sukienkę z bardzo dużym rozcięciem, która wyeksponowała jej długie nogi! Do tego dobrała czarno-złote buty na wysokim obcasie. Zdjęcie podpisała: Mr&Mrs Lewandowscy. Fani są zachwyceni tym zdjęciem Ani i Roberta, ale czegoś im brakuje. Czego? To jeszcze brakuje dziecka i będzie wzorowa rodzinka Dziecka brakuje Kiedy dziecko? To nie pierwszy raz, gdy fani wypytują Anię i Roberta, kiedy zdecydują się na dziecko. Lewandowscy zgodnie podkreślają, że marzą o założeniu rodziny, ale nie są jeszcze na to gotowi, bo poświęcają się swojej karierze. Robert gra w Monachium, ale Ania pracuje głównie w Polsce, dlatego nie zawsze są razem. Jej kariera w ostatnich latach nabrała tempa, więc zapewnie nieprędko zdecyduje się na dziecko. A szkoda... Zobaczcie, jak Lewandowscy wyglądaną przed wyjściem na wielką galę! (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Mr&Mrs Lewandowscy 󾠣 Posted by Anna Lewandowska on 2 grudnia 2015 Anna Lewandowska na konferencji Anna Lewandowska, Maria Stachurska, Robert Lewandowski na lotnisku