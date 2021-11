Anna Lewandowska wyjechała na wakacje bez męża i dzieci! Wpadła w pułapkę idealnych zdjęć? 

Anna Lewandowska w końcu odwiedziła Polskę! Od kilku dni razem z Klarą, Laurą oraz Robertem przebywa w Warszawie. W tym czasie nie zapomniała również o swoich przyjaciółkach i spotkała się między innymi z... Katarzyną Zielińską ! Obie panie wybrały się do fryzjera, a efektami wizyty w salonie, pochwaliły się na Instagramie! Zobaczcie! Zobacz także: Anna Lewandowska z torebką za 4 tysiące złotych. Tak gwiazda wygląda naprawdę po ciąży! Ania Lewandowska i Kasia Zielińska na wspólnym wypadzie u fryzjera! Okres pandemii koronawirusa spowodował, że Ania i Robert Lewandowscy nie mogli przyjechać do Polski - na co dzień mieszkają w Niemczech. Jak przyznała trenerka, chociaż bardzo tęskniła za rodziną mieszkającą w rodzimym kraju, to jednak starała się doszukać w tej sytuacji też dobrych stron. Pierwszy raz od wielu lat mogła spędzić z mężem tak wiele czasu. W tym okresie izolacji na świat przyszła również druga córka małżeństwa, Laura. Teraz, kiedy granice znów zostały otworzone, para postanowiła przyjechać do Polski! Ania oprócz spotkania z rodziną, zaplanowała również wspólne wypady z przyjaciółkami! Wybrała się do ekskluzywnej restauracji z Mają Bohosiewicz i Aleksandrą Dec, a teraz wyszła do fryzjera razem z... Katarzyną Zielińską! Panie odświeżyły swoje kolory włosów i nie podjęły się jakichś spektakularnych metamorfoz. Na Instagramie Kasi Zielińskiej pojawiły się również zdjęcia z Anią. Panie mają w planach wspólne treningi! Niedawno Anna Lewandowska na swoim InstaStory poinformowała, że jest gotowa na zrobienie formy życia! Para nr 13💚 Lewa i Zielina☘️ Na parkiecie już w najbliższy wtorek, tfu, na macie! - napisała Katarzyna Zielińska pod zdjęciem z Anią. W...