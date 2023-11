Już jest! Oto oficjalny zwiastun nowego odcinka Kuby Wojewódzkiego - u którego już w następny wtorek wystąpią Ania i Robert Lewandowscy! To jeden z najbardziej wyczekiwanych odcinków Króla TVN-u. Ania i Robert są teraz zdecydowanie najpopularniejszą polską parą. Robert osiąga sukcesy na boisku, święci triumfy w klubie Bayern Monachium, a Ania Lewandowska już dawno wyszła z jego cienia i zajmuje wysokie miejsca na liście najbardziej wpływowych Polek - motywuje kobiety do działania, do treningów i o dbania o siebie.

ZWIASTUN ODCINKA ZNAJDZIECIE POD WIDEO

Ania i Robert Lewandowscy u Wojewódzkiego

Kuba Wojewódzki udostępnił zwiastun - Ania i Robert mieli zapowiedzieć odcinek, w którym wystąpią. Miało być krótko, śmiesznie i zachęcająco. Ale wyszło trochę inaczej niż się spodziewali! Zresztą sami zobaczcie!

Oto zwiastun nowego odcinka! Chyba coś nie wyszło ;)

Będziecie oglądać?

Jak wypadną Ania i Robert u Kuby?