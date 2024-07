14 lutego w Polsce świętujemy Walentynki, czyli Dzień Zakochanych! W tym wyjątkowym dniu mamy dla was wideo, w którym przedstawiamy sportowe pary! Okazuje się, że miłość do sportu stworzyła wspaniałe, wieloletnie związki, które przetrwały aż do dziś! Nie tylko Anna i Robert Lewandowscy są takimi szczęściarzami. Kto jeszcze? Odpowiedź w materiale wideo!

Reklama

Zobacz też: Dziś Walentynki! Wybieramy najpiękniejszą parę w polskim show-biznesie! PLEBISCYT​

Prezent LAST MINUTE dla niej: Na walentynki chcesz podarować jej perfumy? Wybierz jeden z 5 najpopularniejszych zapachów!​

Zobacz także

Anna i Robert Lewandowscy kochają sport i... siebie! ;)

Reklama

Agnieszka Radwańska i Dawid Celt.